Νέα Corvette E-Ray: Υβριδική, τετρακίνητη και… αθόρυβη!

Η Chevrolet φέρνει στην Ευρώπη την πιο επαναστατική εκδοχή της Corvette – την E-Ray. Πρόκειται για την πρώτη υβριδική και ταυτόχρονα τετρακίνητη έκδοση στην ιστορία του εμβληματικού αμερικανικού sportscar, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με τις παραδοσιακές επιδόσεις που έκαναν τη Corvette σύμβολο μιας άλλης εποχής.

Η ευρωπαϊκή της πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ ταχύτητας του Goodwood, με τη Chevrolet να παρουσιάζει ένα μοντέλο που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

