Νέα Corvette E-Ray: Υβριδική, τετρακίνητη και… αθόρυβη!
Η E-Ray εξοπλίζεται με τον γνωστό V8 6.2 λίτρων της βασικής Corvette, συνδυασμένο με ηλεκτροκινητήρα 162 ίππων στον εμπρός άξονα και μικρή μπαταρία 1,9 kWh.
Η Chevrolet φέρνει στην Ευρώπη την πιο επαναστατική εκδοχή της Corvette – την E-Ray. Πρόκειται για την πρώτη υβριδική και ταυτόχρονα τετρακίνητη έκδοση στην ιστορία του εμβληματικού αμερικανικού sportscar, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με τις παραδοσιακές επιδόσεις που έκαναν τη Corvette σύμβολο μιας άλλης εποχής.
Η ευρωπαϊκή της πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ ταχύτητας του Goodwood, με τη Chevrolet να παρουσιάζει ένα μοντέλο που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.
