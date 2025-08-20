Άδεια οδήγησης: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν τα δεδομένα για τους οδηγούς

Η απόφαση, που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2025, στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη διασφάλιση ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε μία χώρα θα έχουν ισχύ σε ολόκληρη την Ευρώπη

Άδεια οδήγησης: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν τα δεδομένα για τους οδηγούς
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μια μεγάλη μεταρρύθμιση που αλλάζει το καθεστώς της άδειας οδήγησης σε όλα τα κράτη-μέλη.

Η απόφαση, που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2025, στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη διασφάλιση ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε μία χώρα θα έχουν ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, τερματίζοντας το αίσθημα ατιμωρησίας που χαρακτήριζε μέχρι σήμερα πολλές παραβάσεις εκτός συνόρων.

Αναγνώριση των αφαιρέσεων άδειας σε όλη την Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η σημαντικότερη αλλαγή είναι η αμοιβαία αναγνώριση των αφαιρέσεων διπλώματος. Κάθε φορά που ένας οδηγός τιμωρείται σε ένα κράτος-μέλος, η απόφαση θα εφαρμόζεται και από τη χώρα που έχει εκδώσει το δίπλωμα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της νέας οδηγίας. Όπως τονίζει το Συμβούλιο, «το κράτος που εξέδωσε το δίπλωμα θα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει την απαγόρευση οδήγησης που επιβλήθηκε σε άλλο κράτος-μέλος». Η αλλαγή αυτή, που είχε προταθεί από την Κομισιόν, εγκρίθηκε οριστικά τον Μάρτιο του 2025 από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Πιο αυστηρές ποινές για σοβαρές παραβάσεις

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι όλες οι αφαιρέσεις άδειας διάρκειας τριών μηνών και άνω θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά μεταξύ χωρών. Το κράτος όπου σημειώθηκε η παράβαση θα ενημερώνει το κράτος που εξέδωσε την άδεια, το οποίο θα έχει στη διάθεσή του 20 εργάσιμες ημέρες για να ειδοποιήσει τον οδηγό. Ωστόσο, εάν διαπιστωθούν παραβιάσεις στο δικαίωμα υπεράσπισης, η χώρα προέλευσης θα μπορεί να αρνηθεί την εφαρμογή της ποινής.

Ποιες παραβάσεις οδηγούν σε αφαίρεση διπλώματος

Η οδηγία καθορίζει συγκεκριμένες παραβάσεις που συνεπάγονται αφαίρεση άδειας με ισχύ σε ολόκληρη την Ε.Ε. Σε αυτές περιλαμβάνονται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, η υπερβολική ταχύτητα και πράξεις που προκαλούν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Στόχος, όπως εξηγεί το Συμβούλιο, είναι να αποτραπεί το φαινόμενο επικίνδυνοι οδηγοί να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε άλλες χώρες.

Περισσότερες αλλαγές πέρα από τις κυρώσεις

Πέρα από τις ποινές, το νομοθετικό πακέτο εισάγει και άλλες σημαντικές καινοτομίες: τη δημιουργία ψηφιακής άδειας οδήγησης με ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, τη μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας για επαγγελματίες οδηγούς σε ορισμένες κατηγορίες, την καθιέρωση δοκιμαστικής περιόδου για τους νέους οδηγούς και την εναρμόνιση των ιατρικών προϋποθέσεων ανάμεσα στα κράτη. Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του συστήματος και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας.

Καταπολέμηση της ατιμωρησίας

Η συζήτηση για το ζήτημα αυτό ξεκίνησε ήδη από το 2017, όταν οι υπουργοί Μεταφορών της Ε.Ε. προειδοποίησαν για το νομικό κενό που επέτρεπε να μένουν ατιμώρητες πολλές παραβάσεις ξένων οδηγών. Σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου, το 2019 περίπου το 40% των παραβάσεων που διέπραξαν ξένοι οδηγοί έμεινε χωρίς καμία κύρωση. Με τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε πολιτικά τον Μάρτιο του 2025, αναμένεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των ποινών και συνολική βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Πότε θα ισχύσουν οι νέοι κανόνες

Η συμφωνία χρειάζεται ακόμη νομικό έλεγχο και τελική επίσημη έγκριση. Μόνο τότε θα μπορέσει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη θα προετοιμάσουν τα συστήματά τους, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής άδειας. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, δικαιότερου και πιο διαφανούς πλαισίου κινητικότητας στην Ευρώπη, όπου η ευθύνη των οδηγών θα είναι κοινή υπόθεση για όλα τα κράτη.

