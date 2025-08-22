Παγκόσμια άνοδος ηλεκτρικών πλην ΗΠΑ

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων τρέχει με πολύ υψηλούς ρυθμούς, την ώρα που οι ΗΠΑ φαίνεται να μένουν κολλημένες στη βενζίνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της RHO Motion, το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι πωλήσεις EV παγκοσμίως έφτασαν τα 10,7 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας άνοδο 27% σε σχέση με το 2024.

Πρωταγωνιστής είναι η Κίνα με 6,5 εκατ. πωλήσεις και αύξηση 29%, ενώ η Ευρώπη ακολουθεί με 2,3 εκατ. και άνοδο 30%.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης