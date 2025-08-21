Βρήκατε κέρμα στην πόρτα του αυτοκινήτου σας; Γιατί κινδυνεύετε

Μια νέα τάση στις κλοπές αυτοκίνητων φαίνεται πως έχουν ανακαλύψει οι επιτήδειοι σε όλη την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας ένα απλό νόμισμα.

Ένα από τα πλέον βασικότερα προβλήματα που απασχολούν τις αρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι οι κλοπές αυτοκινήτων. Όσοι ασχολούνται… «επαγγελματικά» με τις κλοπές αυτοκινήτων βρίσκουν διαρκώς τρόπους να πετυχαίνουν τον σκοπό τους.

Μια νέα τάση που οι αρχές συναντούν όλο και πιο συχνά στο εξωτερικό και η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός συμβατικού νομίσματος στην πόρτα του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα, οι συμμορίες χρησιμοποιούν ένα νόμισμα το οποίο το τοποθετούν στο εξωτερικό χερούλι της πόρτας του συνοδηγού ή των πίσω επιβατών. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει το κεντρικό κλείδωμα, κλειδώνουν όλες οι πόρτες εκτός από αυτή στην οποία έχει τοποθετηθεί το κέρμα.

Μόλις ο οδηγός του οχήματος απομακρυνθεί από το όχημα, οι επιτήδειοι ανοίγουν απλά την πόρτα, η οποία δεν έχει κλειδώσει και κάνουν… εύκολα τη δουλειά τους, όπως το να αφαιρούν πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο, ή να προχωρούν μέχρι και την ολική κλοπή του οχήματος.

Το καλύτερο που έχει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης οχήματος προκειμένου να «θωρακιστεί» είναι το εξής: Αφότου κλειδώσει το όχημά του, να ελέγξει ότι δεν υπάρχει κάποιο… ύποπτο κέρμα στη χειρολαβή κάποιας πόρτας και φυσικά να «τσεκάρει» ότι όλες οι θύρες είναι σωστά κλειδωμένες.