Η CUPRA μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί

Η Cupra ετοιμάζεται να δώσει το στίγμα της νέας σχεδιαστικής της φόρμας με το Tindaya, ένα φουτουριστικό πρωτότυπο που θα αποκαλυφθεί στις 8 Σεπτεμβρίου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου.

Το όνομα αντλείται από το ηφαίστειο Τιντάγια της Φουερτεβεντούρα, με την μάρκα να τονίζει πως η χαλκόχρωμη πέτρα του παραπέμπει στη δική της σχεδιαστική ταυτότητα.

