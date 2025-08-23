Η CUPRA μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί
Όπως όλα δείχνουν, η έμφαση δίνεται στο εσωτερικό, με τη φιλοσοφία να θυμίζει το DarkRebel concept του 2023
Η Cupra ετοιμάζεται να δώσει το στίγμα της νέας σχεδιαστικής της φόρμας με το Tindaya, ένα φουτουριστικό πρωτότυπο που θα αποκαλυφθεί στις 8 Σεπτεμβρίου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου.
Το όνομα αντλείται από το ηφαίστειο Τιντάγια της Φουερτεβεντούρα, με την μάρκα να τονίζει πως η χαλκόχρωμη πέτρα του παραπέμπει στη δική της σχεδιαστική ταυτότητα.
