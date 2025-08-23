Νέο Leapmotor B05: Το φθινόπωρο στην Ελλάδα
Το B05 βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP 3.5, την ίδια που χρησιμοποιεί και το B10, προσφέροντας ευελιξία διαμόρφωσης και κορυφαία ενεργειακή απόδοση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κινεζική Leapmotor συνεχίζει την επιθετική της στρατηγική στην ευρωπαϊκή αγορά και μετά το μικρό T03 και το SUV C10, ετοιμάζεται να λανσάρει το B05 – ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό hatchback που παρουσιάζεται επίσημα στην έκθεση του Μονάχου τον Σεπτέμβριο.
Πρόκειται για το μοντέλο που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά της κατηγορίας, απέναντι σε προτάσεις όπως το Volkswagen ID.3, το Cupra Born και το MG4, ενώ στην Ελλάδα το μεγαλύτερο αδελφάκι, το B10, θα φτάσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ξεκίνησε η διάθεση της εξαθέσιας έκδοσης του Tesla Model Y
07:45 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Νέο Leapmotor B05: Το φθινόπωρο στην Ελλάδα
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ