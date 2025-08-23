Νέο Leapmotor B05: Το φθινόπωρο στην Ελλάδα

Η κινεζική Leapmotor συνεχίζει την επιθετική της στρατηγική στην ευρωπαϊκή αγορά και μετά το μικρό T03 και το SUV C10, ετοιμάζεται να λανσάρει το B05 – ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό hatchback που παρουσιάζεται επίσημα στην έκθεση του Μονάχου τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για το μοντέλο που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά της κατηγορίας, απέναντι σε προτάσεις όπως το Volkswagen ID.3, το Cupra Born και το MG4, ενώ στην Ελλάδα το μεγαλύτερο αδελφάκι, το B10, θα φτάσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

