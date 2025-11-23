Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης ο ένας ληστής που πήδηξε από το μπαλκόνι

Καταζητούμενος με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης είναι ο ένας από τους δύο διαρρήκτες που μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην περιοχή του Δρυμού, στη Θεσσαλονίκη, και έπεσαν από μπαλκόνι, ύψους έξι μέτρων, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, προέκυψε ότι σε βάρος του 33χρονου από την Αλβανία εκκρεμούσαν δύο Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης αλλοδαπής αρχής για κλοπή, διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα κλοπής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, χρήση πλαστογραφίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το χρονικό της διάρρηξης

Δύο διαρρήκτες, μπήκαν μέσα σε διαμέρισμα το βράδυ της Πέμπτης (21/11) στην περιοχή του Δρυμού, και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ. Ωστόσο την ώρα που οι διαρρήκτες, 33 και 35 ετών, ήταν ακόμα μέσα στην οικία επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με εκείνους να βουτούν στο κενό από τον πρώτο όροφο και από ύψος περίπου 6 μέτρων για να διαφύγουν.

Εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο ληστές, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης με κατάγματα, κυρίως στα πόδια και κακώσεις. Αναζητείται ο τρίτος που τους περίμενε στο αυτοκίνητο.

Στα παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο μπορείτε να δείτε τους δύο διαρρήκτες στιγμές μετά την πτώση τους από το μπαλκόνι να σφαδάζουν από τους πόνους εξαιτίας των τραυματισμών που υπέστησαν.

