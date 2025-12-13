Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Οριστικό θεωρείται από την κυβέρνηση ότι η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους των αγροτών ακυρώνεται, μετά την άρνηση του συνόλου των μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό. Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι τυχόν μεμονωμένες παρουσίες δεν θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν τον κλάδο.

Προβληματισμός στο Μαξίμου

Στην κυβέρνηση, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, εκφράζεται έντονος προβληματισμός, με στελέχη να τονίζουν πως «δεν μπορούν να ζητούνται λύσεις χωρίς συμμετοχή σε οργανωμένο και θεσμικό διάλογο», ειδικά στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Όπως σημειώνεται, η επιλογή της αποχής ακυρώνει στην πράξη την επίκληση της ανάγκης για συνεννόηση.

Δεδομένου ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί και τα αγροτικά αιτήματα αναμένονται γραπτώς εντός των επόμενων ημερών, η επίσημη κυβερνητική απάντηση μετατίθεται χρονικά. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα την Τρίτη, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή.

Η κυβερνητική γραμμή παραμένει υπέρ του διαλόγου, με το Μαξίμου να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών παρεμβάσεων σε συγκεκριμένα αιτήματα, όπως το ζήτημα του αγροτικού ρεύματος. Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται πως μαξιμαλιστικά αιτήματα που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά.

«Δεν θα κοπεί η χώρα στα δύο» – Προειδοποίηση για τα μπλόκα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την κυβέρνηση στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Σε περίπτωση που οι αγρότες επιχειρήσουν να αποκλείσουν όχι μόνο τις εθνικές οδούς αλλά και τις παρακαμπτήριες, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα παρέμβει, ώστε να μην επιτραπεί να «κοπεί η χώρα στα δύο».

Το μήνυμα είναι σαφές: η ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόσει τον νόμο, κάτι που συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές συνέπειες. Ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, αλλά οι παράνομοι αποκλεισμοί δρόμων δεν θα γίνουν ανεκτοί.

Τα κύρια αιτήματα των αγροτών

Το πλαίσιο των αιτημάτων που θα αποστείλουν οι αγρότες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος.

Άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ , με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα που να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα.

Ουσιαστική προστασία από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων.

