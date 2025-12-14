Μπλόκα αγροτών: Φορείς της αγοράς κάνουν έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο

Έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο, απευθύνουν τέσσερις παραγωγικοί φορείς της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας

Newsbomb

Μπλόκα αγροτών: Φορείς της αγοράς κάνουν έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο
voria.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πρόεδροι των συνδέσμων Εξαγωγέων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒΕ και ΣΒΕ) και των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό και Βιοτεχνικό θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ και ΒΕΘ) εξέφρασαν την βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

«Καλούμε τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους του να επανέλθουν άμεσα στον θεσμικό διάλογο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Οι άδειες καρέκλες, όμως, δεν αποτελούν λύση. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης, αλλά επιλογή αδιεξόδου» υπογραμμίζεται στο κείμενο της κοινής δήλωσης, την οποία συνυπογράφουν οι πρόεδροι του ΕΒΕΘ, Ιωάννης Μασούτης, του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη και του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό και εθνικό. Όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση» επισημαίνεται στη δήλωση, η οποία καταλήγει:

«Η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας. Οι φορείς της πραγματικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, υπεύθυνα και με εθνική συνείδηση, γιατί η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η μεταποίηση, η απασχόληση και οι εξαγωγές δεν μπορούν να περιμένουν».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 53χρονος ενώ εκτελούσε εργασίες

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Το Κίεβο είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει την αίτησή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ

15:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 46χρονη για κλοπές και απάτες

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικά σενάρια: Η Ρωσία αναβαθμίζει τον «ασταμάτητο» Oreshnik - «Ιπτάμενες βόμβες» θα χτυπήσουν το Λονδίνο σε «8 λεπτά»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Drone προκάλεσε πυρκαγιά σε δυιλιστήριο στο Κρασνοντάρ - Βίντεο

15:30LIFESTYLE

Lady Gaga: Σταμάτησε τη συναυλία της στο Σίδνεϊ μετά από ατύχημα χορευτή στη σκηνή

15:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Άντεξε στην πίεση κι έφυγε νικητή ο «Δικέφαλος του Βορρά»

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Φορείς της αγοράς κάνουν έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

14:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα καταδίκης από Μητσοτάκη για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας»

14:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επιδρομή αστυνομικών στο σπίτι δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι - Βίντεο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Γλίτωσε από την 7η Οκτωβρίου, τραυματίστηκε στην επίθεση στην παραλία και περιγράφει τη φρίκη

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτά είναι τα όπλα της τρομοκρατικής επίθεσης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στις φυλακές Κορυδαλλού: Τι βρήκαν οι Αρχές - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 κρατουμένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Σκηνές φρίκης από τους πυροβολισμούς στη διάσημη παραλία Μποντάι, βρέθηκε και εκρηκτικός μηχανισμός - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Το Κίεβο είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει την αίτησή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ