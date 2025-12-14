Μπλόκα αγροτών: «Όχι σε προσχηματικό διάλογο», λένε συγκεντρωμένοι στα Μάλγαρα

Οι αγρότες σε όλη τη χώρα συνεχίζουν και εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, ξεκαθαρίζοντας ότι θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους

Μπλόκα αγροτών: «Όχι σε προσχηματικό διάλογο», λένε συγκεντρωμένοι στα Μάλγαρα
Στις Αφίδνες πραγματοποιήθηκε ειρηνική διαδήλωση αγροτών, με στόχο να τραβήξουν την προσοχή των Aρχών στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Με εκπροσώπους από διάφορες περιοχές, οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη και βιώσιμες λύσεις για τον αγροτικό κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, διασφαλίστηκε η ελεύθερη διέλευση οχημάτων, ενώ οι αγρότες εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για διάλογο με την κυβέρνηση, εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Μετά τη χθεσινή Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα, αποφασίστηκε ομόφωνα να αρνηθούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού για το αυριανό ραντεβού. Όπως επισημαίνουν στο ThessPost.gr, διάλογος θα υπάρξει μόνο όταν δοθούν απαντήσεις στα ήδη γνωστά αιτήματά τους.

Οι αγρότες της Αχαΐας ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται μηχανοκίνητες πορείες μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, ενώ η γενική συνέλευση της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί στο μπλόκο, ως ένδειξη συμπαράστασης. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες της Σιάτιστας, του Φιλώτα και του τελωνείου της Νίκης παραμένουν αμετακίνητοι, συντονισμένοι με τις αποφάσεις της πανελλαδικής συνδιάσκεψης, ενώ στα μπλόκα θα περιορίζεται η διέλευση μόνο σε έκτακτα περιστατικά και μαθητές. Οι κινητοποιήσεις θα συνδεθούν με τη γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη, όπου θα συμμετάσχουν πάνω από 70 φορείς.

Στον Έβρο, οι αγρότες συνεχίζουν για 13η ημέρα τον αποκλεισμό του Τελωνείου Κήπων για φορτηγά, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση φορτηγών με ευπαθή προϊόντα. Στην Εγνατία Οδό, περίπου 300 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα, με μέσο χρόνο αναμονής τρεις ημέρες, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία περιμένουν κατά μέσο όρο έξι ώρες.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επανέλαβε τη δέσμευση για διάλογο, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι αγρότες αναλαμβάνουν την ευθύνη της απόφασής τους να μην προσέλθουν σε προσχηματικές διαδικασίες. Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαλόγου, πάντα εντός των ορίων του προϋπολογισμού και της συμφωνίας με την ΕΕ.

Ωστόσο, οι αγρότες, μέσω εκπροσώπων τους στο ThessPost.gr, δηλώνουν ξεκάθαρα: «Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, δεν θα πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο». Ο Κώστας Ανεστίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων, σημειώνει ότι η απόφαση πάρθηκε από 57 μπλόκα πανελλαδικά και όχι από το μπλόκο της Νίκαιας, ενώ ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τονίζει ότι η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί στην οικονομική ασφυξία της υπαίθρου.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, υπογραμμίζει ότι οι αγρότες δεν θα συμμετάσχουν σε προσχηματικό διάλογο, καθώς ο στόχος τους είναι η επιβίωση και η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, για το καλό όλης της κοινωνίας.

Τσιάρας προς αγρότες: Εκμεταλλευτείτε τη μοναδική ευκαιρία να θέσετε τα προβλήματά σας στην κυβέρνηση

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, από τη Βουλή κάλεσε «τους αγρότες να προσέλθουν αύριο στον διάλογο με τον πρωθυπουργό με συγκεκριμένα αιτήματα και να αξιοποιήσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι κοινός. Η αγωνία μας για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα κοινή. Δεν υπάρχει περιθώριο για κομματικούς μονολόγους και για εμμονές που παραπέμπουν σε ένα θλιβερό παρελθόν. Η προσπάθεια για επιβίωση και ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας είναι υπόθεση εθνική. Έτσι πρέπει να τη δούμε και να την αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε η προσπάθεια αυτή να είναι επιτυχημένη».

