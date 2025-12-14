Νέα έκκληση της κυβέρνησης να προσέλθουν οι αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου είχαμε σήμερα τόσο από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, όσο και από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

«Εδώ και αρκετές μέρες καταγράφουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες. Όπως έχω πει όντως μιλάμε για δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Όταν όμως υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι. Κάποια αιτήματα μπορεί να έχουν βάση κάποια άλλα όχι, αλλά η λογική του "δίνουμε τα αιτήματά μας και αν ικανοποιηθούν ερχόμαστε" δεν είναι σωστή. Κάποια από αυτά έχουν μεγεθυνθεί. Όταν δεν έρχεσαι στο διάλογο θες μόνο να παρατείνεις τις διαδηλώσεις και να δημιουργήσεις ένταση», είπε σήμερα στο Mega ο κ. Τσιάρας.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έλυσε το πρόβλημα με το ρεύμα των αγροτών, ενώ για το πετρέλαιο είπε ότι για πρώτη φορά έχουμε επιστροφή του φόρου κατανάλωσης και εξήγησε τι συμβαίνει με κάποιες δυσρυθμίες.

Επιπλέον ο υπουργός τόνισε: «Έχουμε πει ότι θα δοθεί δυνατότητα διόρθωσης των τιμολογίων , θα υπάρξει παράθυρο να ανέβουν σωστά τα τιμολόγια που δεν έχουν εκληφθεί ως σωστά. Αλλά το συγκεκριμένο λάθος δεν αφορά την κυβέρνηση. Επίσης κάνουμε μια επανεκτίμηση για να δίνεται σωστά η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης. Προ ημερών ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την επιστροφή του +50%. Έχουμε επιστρέψει ήδη περί τα 80-100 εκατομμύρια»

«Θα επιμείνω στην λύση του διαλόγου. Πρέπει να μπουν κάποια αιτήματα στο τραπέζι. Θα αδικηθούν διαφορετικά. Η στρατηγική δεν θα μπορούσε να είναι εκδηλώσεις που δημιουργούν θέματα και ζητήματα. Αλλά οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους απόφασης. Το ποιος επιλέγει να μην βρεθεί προσχηματικά στο τραπέζι…»

Τι ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real, ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναφέρθηκε εκτενώς στα αγροτικά ζητήματα, τις κινητοποιήσεις, τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στη συνολική πορεία της οικονομίας.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα των αγροτών με σοβαρότητα, ψυχραιμία και σεβασμό, αναγνωρίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις τα αιτήματά τους είναι απολύτως δικαιολογημένα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κατάσταση που κληρονόμησε η χώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ειδικά μετά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις και τα πρόστιμα που αφορούσαν την περίοδο 2016-2023.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει τη χώρα με νέες κυρώσεις και αναστολή επιδοτήσεων, εάν δεν προχωρούσαν άμεσα οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πληρωμών. «Δώσαμε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου για να συμφωνήσουμε με την Κομισιόν στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, ώστε να ξεμπλοκάρουν οι πληρωμές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώθηκε στα μέσα Νοεμβρίου και λίγες ημέρες αργότερα καταβλήθηκε η προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Παράλληλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούνταν εκτεταμένοι έλεγχοι από οικονομικούς εισαγγελείς, γεγονός που δυσχέραινε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.

Παρά τις δυσκολίες, όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 2,6 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΛΓΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ έως το τέλος του έτους το ποσό θα αυξηθεί κατά επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 600 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Τόνισε, μάλιστα, ότι θα υπάρξει εσωτερική ανακατανομή πόρων υπέρ των αγροτών που υποβάλλουν ειλικρινείς δηλώσεις.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από ουσιαστικό διάλογο.

Υπενθύμισε ότι ήδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αγρότες της Κρήτης, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει εκπροσώπους των αγροτών σε νέα συνάντηση.

«Έχει έρθει η ώρα του ουσιαστικού διαλόγου με τους αγρότες. Μόνο μέσα από συζήτηση και συνεργασία μπορούν να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Την ίδια στιγμή, προχωρούμε αποφασιστικά στο να μπει τάξη στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων και να διορθωθούν παθογένειες δεκαετιών, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται», είπε μεταξύ άλλων.

Για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκφράζουν επιφυλάξεις, τόνισε ότι είναι απολύτως θεμιτό, ειδικά όσοι προέρχονται από αγροτικές περιοχές, να μεταφέρουν την αγωνία των πολιτών και να αναζητούν λύσεις από κοινού με την κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για κεντρική κυβερνητική επιλογή, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό και βρίσκεται στη Βουλή. Όπως είπε, η συγκεκριμένη αλλαγή έρχεται να θεραπεύσει χρόνιες παθογένειες δεκαετιών και να διασφαλίσει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. «Στο τέλος αυτής της δύσκολης διαδρομής, κερδισμένοι θα είναι οι έντιμοι αγρότες», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, SOOC

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των αγροτών, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να προαναγγείλει αποφάσεις, υπογράμμισε όμως πως υπάρχει ξεκάθαρη βούληση να δοθούν λύσεις, ιδίως σε έναν κλάδο που φέτος πλήττεται έντονα, όπως η κτηνοτροφία. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν σαφή όρια, τόσο σε σχέση με τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού όσο και με τις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι έως το 2026 η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενισχύοντας περαιτέρω την ανθεκτικότητα και τις προοπτικές της χώρας.

Διαβάστε επίσης