Συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με αγρότες: Διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία με Κομισιόν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλά με τον δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Νίκο Παπαδημητρίου (δεν εικονίζεται), κατά τη διάρκεiα συνέντευξης που έδωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), στο γραφείο του, Αθήνα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 (η φωτογραφία δημοσιεύεται Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025). Αναλυτικές απαντήσεις για το αγροτικό ζήτημα δίνει, μέσω της συνέντευξής του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ταυτόχρονα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραθέτει σειρά στοιχείων για την οικονομική κατάσταση της χώρας και της κοινωνίας, μιλά για τον Προϋπολογισμό, όπως και για τις κυβερνητικές δράσεις για την αύξηση των εισοδημάτων αλλά και στη μάχη κατά της ακρίβειας. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και τον περιφερειάρχης Σταύρο Αρναουτάκη, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού.

Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματα τους και υπήρξε δέσμευση εκ μέρους των κκ Χατζηδάκη και Τσιάρα να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για την κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο από την κυβέρνηση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγλες, εξηγήθηκε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, επισήμαναν ότι υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Επίσης, συζητήθηκαν προβλήματα για την κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά (αυξημένος κόστος παραγωγής, χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ) και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Τέλος συζητήθηκαν τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και η δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ή κυβέρνησης δεσμεύθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να εξετάσει τόσο αυτά όσο και τα παραπάνω προβλήματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

"Η Κρήτη βρίσκεται σε οικονομικό σοκ" τόνισαν οι εκπρόσωποι των αγροτών

Από την πλευρά του ο πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Ρεθύμνου, Γιάννης Γλεντζάκης ανέφερε ότι η Κρήτη έλαβε μόλις το 40% της Βασικής Ενίσχυσης κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στο νησί.

"Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ. Όταν ο κόσμος πεινάει δεν τον σταματά τίποτα" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι "έξι χρόνια δεν βγήκαμε στους δρόμους, για να μας βλέπετε τώρα πάει να πει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης"

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 1,6 εκατομμύρια στρέμματα στη Κρήτη που χαρακτηρίζονται βραχώδη και δασικά αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές για να τα αποχαρακτηρίσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να επιτραπεί φέτος στους παραγωγούς της Κρήτης να ενεργοποιήσουν όλα τους τα δικαιώματα και από την επόμενη χρονιά να υπάρξει νέα ρύθμιση για γίνει ανακατανομή βοσκοτόπων στο νησί.

Τόνισε τέλος, ότι αν δεν λυθεί το παραπάνω ζήτημα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

