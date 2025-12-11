Χανιά: Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Θα αποκλείσουν για μία ώρα την Εθνική Οδό

Οι αγρότες των Χανίων κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και από αύριο Παρασκευή (12/12) θα ενισχύσουν το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.

«Συντονιζόμαστε με όλη τα μπλόκα όλης της χώρας! Συμμετέχουμε στην σύσκεψη πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων, στην Νίκαια της Λάρισας το Σάββατο 13/12 στις 12 μ.μ», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Οι αγρότες στα Χανιά θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση και γενική συνέλευση στις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) στο μπλόκο που έχουν στήσει στα Μεγάλα Χωράφια. Αμέσως μετά θα αποκλείσουν την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό από τις 17:00 μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες το Σάββατο (13/12) έχουν απευθύνει κάλεσμα σε λαϊκό γλέντι στις 3, ενώ θα αποκλείσουν την Εθνική Οδό από τις 3:00 μ.μ μέχρι τις 4:00 μ.μ

Τέλος, την Τρίτη 16/12 καλούν σε προσυγκέντρωση στα Μεγάλα Χωράφια στις 10:30 π.μ ,για να ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία και αποκλεισμός της Εφορίας Χανίων στις 11 π.μ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

