Χανιά: Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Θα αποκλείσουν για μία ώρα την Εθνική Οδό
Οι αγρότες θα ενισχύσουν το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού
Οι αγρότες των Χανίων κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και από αύριο Παρασκευή (12/12) θα ενισχύσουν το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.
«Συντονιζόμαστε με όλη τα μπλόκα όλης της χώρας! Συμμετέχουμε στην σύσκεψη πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων, στην Νίκαια της Λάρισας το Σάββατο 13/12 στις 12 μ.μ», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
Οι αγρότες στα Χανιά θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση και γενική συνέλευση στις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) στο μπλόκο που έχουν στήσει στα Μεγάλα Χωράφια. Αμέσως μετά θα αποκλείσουν την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό από τις 17:00 μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.
Σημειώνεται ότι οι αγρότες το Σάββατο (13/12) έχουν απευθύνει κάλεσμα σε λαϊκό γλέντι στις 3, ενώ θα αποκλείσουν την Εθνική Οδό από τις 3:00 μ.μ μέχρι τις 4:00 μ.μ
Τέλος, την Τρίτη 16/12 καλούν σε προσυγκέντρωση στα Μεγάλα Χωράφια στις 10:30 π.μ ,για να ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία και αποκλεισμός της Εφορίας Χανίων στις 11 π.μ.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ