Το Πάπιγκο, οι κατοικίες στο Ζαγόρι και η καταγγελία για καταπάτηση δρόμου μετά την χαλικόστρωση

Οι νέες κατοικίες του Αντώνη Λαιμού φαίνεται να μην προκαλούν προβλήματα στην κοινότητα ωστόσο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις ορισμένων κατοίκων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Το χωριό Πάπιγκο

Στα χωριά Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο, που είναι χτισμένα στις πλαγιές της Τύμφης στο Ζαγόρι, αυτή την περίοδο συζητούνται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά την κατασκευή κατοικιών από τον πλοιοκτήτη και αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Αντώνη Λαιμό, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει προκαλέσει προβλήματα στην κοινότητα.

Ο κ. Λαιμός, που επισκεπτόταν την περιοχή επί χρόνια, παντρεύτηκε στο Μεγάλο Πάπιγκο το καλοκαίρι του 2021. Πριν από τον γάμο, είχε αγοράσει οικόπεδα στην περιοχή, όπου στη συνέχεια κατασκευάστηκαν δύο κατοικίες. Η επιλογή της περιοχής από την οικογένεια Λαιμού αρχικά αντιμετωπίστηκε με θετική διάθεση από τους κατοίκους, οι οποίοι θεωρούσαν τιμή την παρουσία του στον τόπο τους.

Εικόνα από το χωριό Πάπιγκο

Η υπόθεση, όμως, προκάλεσε αντιδράσεις έπειτα από την διαμαρτυρία μίας κατοίκου. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Λαιμού, Μανώλης Καπελλίδης, μιλώντας στο Newsbomb εξήγησε: «Ο κύριος Λαιμός αγόρασε κάποια οικόπεδα, εξασφάλισε τις απαραίτητες άδειες από την πολεοδομία και κατασκεύασε δύο κατοικίες, μία για τον ίδιο και μία για τον αδελφό του. Η διαδικασία ήταν πλήρως νόμιμη και δεν παραβιάστηκε καμία ισχύουσα διάταξη.

«Ο διχασμός που δημιουργήθηκε στο χωριό προκλήθηκε, από ένα μόνο άτομο και όχι από τους κατοίκους συνολικά. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην περιβαλλοντική οργάνωση "Καλλιστώ", η οποία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η οικοδομή έχει ολοκληρωθεί και ο κύριος Λαιμός διαμένει ήδη στην κατοικία του. Η καταγγελία της συγκεκριμένης κυρίας για δήθεν καταπάτηση κοινοτικού δρόμου ήταν ανυπόστατη και έχει διαψευστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων, την Περιφέρεια και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Η αγωγή που ασκήθηκε ζητά κυρίως ηθική ικανοποίηση, καθώς η στάση της κυρίας Διαμαντή δημιούργησε άδικη προσβολή της υπόληψης του πελάτη μου», πρόσθεσε.

Το χωριό Πάπιγκο

Η υπόθεση απασχόλησε επίσης και το μέσο Deutsche Welle, το οποίο κατέγραψε τις διαφορετικές απόψεις των κατοίκων, καθώς και τις καταγγελίες για κλίμα εκφοβισμού προς όσους αμφισβητούν τη νομιμότητα των έργων. Ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν ότι υπήρξαν απειλές και ζημιές σε περιουσίες τους, ενώ έχουν σημειωθεί και περιστατικά ψευδομαρτύρων σχετικά με την ύπαρξη μονοπατιών και δρόμων στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Ζαγορίου, Γεώργιος Σουκουβέλος, δήλωσε στο Newsbomb:

«Τα ζητήματα που προέκυψαν αφορούν αποκλειστικά την Περιφέρεια και σχετίζονται με τη διαχείριση ενός δρόμου. Ο δήμος δεν έχει εμπλακεί σε μήνυση ή άλλες νομικές ενέργειες. Η υπόθεση αφορά ιδιωτικά θέματα μεταξύ των εμπλεκόμενων. Δεν έχει γίνει κάτι παράνομο».

Η Ρένα Διαμαντή, συνταξιούχος και πρώην Καθηγήτρια Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μιλώντας στην Deutsche Welle ανέφερε: «Δέχτηκα μία εκφοβιστική αγωγή, μία αγωγή SLAPP, για μία ερώτηση που έκανα στον Δήμο Ζαγορίου σχετικά με το χτίσιμο μιας έπαυλης, η οποία συμπεριέλαβε μέσα έναν παλιό μουλαρόδρομο που υπήρχε στην περιοχή για να πηγαίνουν οι άνθρωποι του χωριού στα χωράφια τους, σε μία περιοχή αγροτική, η οποία ήταν και σιτοβολώνας. Εκτός αυτού, το χτίσμα που έχει χτιστεί... δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο... κατάφερε να πάρει τις άδειες μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Και να κατασκευαστεί και ένας αυθαίρετα κατασκευασμένος δρόμος να τον εξυπηρετεί».

