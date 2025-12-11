Θεσσαλονίκη: Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια κρέμασαν ελληνική σημαία 100 τ.μ.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια κρέμασαν συμβολικά την ελληνική σημαία

Θεσσαλονίκη: Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια κρέμασαν ελληνική σημαία 100 τ.μ.

Η σημαία που κρέμασαν οι αγρότες 

Οι αγρότες συσπειρώνονται και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Έτσι και οι αγρότες στο μπλόκο «Πράσινα Φανάρια» στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη που ύψωσαν μία σημαία τεραστίων διαστάσεων.

Οι αγρότες στο μπλόκο θέλησαν να περάσουν ότι τα προβλήματα των αγροτών αποτελούν ουσιαστικά προβλήματα όλης της κοινωνίας, και κρέμασαν την μεγάλη ελληνική σημαία 100 τετραγωνικών μέτρων στους φωτεινούς σηματοδότες.

simaia.jpg
simaia1.jpg
simaia2.jpg

Σημειώνεται ότι οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης θα κατευθυνθούν την Παρασκευή (12/12) στο κέντρο της πόλης για να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι, μετά την απόφαση που έλαβαν στη Γενική συνέλευση του μπλόκου Μαλγάρων.

