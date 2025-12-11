Θεσσαλονίκη: Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια κρέμασαν ελληνική σημαία 100 τ.μ.

Οι αγρότες συσπειρώνονται και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Έτσι και οι αγρότες στο μπλόκο «Πράσινα Φανάρια» στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη που ύψωσαν μία σημαία τεραστίων διαστάσεων.

Οι αγρότες στο μπλόκο θέλησαν να περάσουν ότι τα προβλήματα των αγροτών αποτελούν ουσιαστικά προβλήματα όλης της κοινωνίας, και κρέμασαν την μεγάλη ελληνική σημαία 100 τετραγωνικών μέτρων στους φωτεινούς σηματοδότες.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης θα κατευθυνθούν την Παρασκευή (12/12) στο κέντρο της πόλης για να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι, μετά την απόφαση που έλαβαν στη Γενική συνέλευση του μπλόκου Μαλγάρων.

