Κίνηση τώρα: Δυσχέρεια στο κέντρο της Αθήνας - Ακινητοποιημένο τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αιόλου στην Πανεπιστημίου, λόγω ακινητοποίησης τρόλεϊ εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Σύμφωνα με την τροχαία κίνηση σημειώνεται:

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος) ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΕΩΣ ΥΓΕΙΑ

Βασ. Κωνσταντίνου ΚΑΘΟΔΟΣ

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική Οδός

Περιφερειακή Καρέα ΠΡΟς Ηλιούπολη

Κίνηση σημειώθηκε και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις προς Ελευσίνα να φτάνουν τα 15'-20' στην έξοδο για Λαμία και Πειραιά.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄και στην Περιφ.Υμηττού από ύψος Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.