Κίνηση τώρα: Δυσχέρεια στο κέντρο της Αθήνας - Ακινητοποιημένο τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου
Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το απόγευμα της Πέμπτης (11/12).
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αιόλου στην Πανεπιστημίου, λόγω ακινητοποίησης τρόλεϊ εξαιτίας μηχανικής βλάβης.
Σύμφωνα με την τροχαία κίνηση σημειώνεται:
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
- Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος) ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΕΩΣ ΥΓΕΙΑ
- Βασ. Κωνσταντίνου ΚΑΘΟΔΟΣ
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Αττική Οδός
- Περιφερειακή Καρέα ΠΡΟς Ηλιούπολη
Κίνηση σημειώθηκε και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις προς Ελευσίνα να φτάνουν τα 15'-20' στην έξοδο για Λαμία και Πειραιά.
Καθυστερήσεις 10΄-15΄και στην Περιφ.Υμηττού από ύψος Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
