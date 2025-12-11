Κίνηση τώρα: Δυσχέρεια στο κέντρο της Αθήνας - Ακινητοποιημένο τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου

Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το απόγευμα της Πέμπτης (11/12).

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αιόλου στην Πανεπιστημίου, λόγω ακινητοποίησης τρόλεϊ εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Σύμφωνα με την τροχαία κίνηση σημειώνεται:

  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
  • Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος) ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΕΩΣ ΥΓΕΙΑ
  • Βασ. Κωνσταντίνου ΚΑΘΟΔΟΣ
  • Καλλιρρόης
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
  • Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
  • Αττική Οδός
  • Περιφερειακή Καρέα ΠΡΟς Ηλιούπολη

Κίνηση σημειώθηκε και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις προς Ελευσίνα να φτάνουν τα 15'-20' στην έξοδο για Λαμία και Πειραιά.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄και στην Περιφ.Υμηττού από ύψος Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

