Δύο σεισμοί στην Κάρπαθο 3,4 Ρίχτερ
Ο σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης
Δύο σεισμοί έντασης 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) στην Κάρπαθο. Ο πρώτος σεισμός έγινε στις 18:20 ενώ στις 18:25 ακολούθησε και ο επόμενος.
Ο πρώτος σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,3 και ήταν 31 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Ολύμπου Καρπάθου.
Ο δεύτερος σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,3 και ήταν 32 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Ολύμπου Καρπάθου.
