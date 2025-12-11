Δύο σεισμοί στην Κάρπαθο 3,4 Ρίχτερ

Δύο σεισμοί έντασης 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) στην Κάρπαθο. Ο πρώτος σεισμός έγινε στις 18:20 ενώ στις 18:25 ακολούθησε και ο επόμενος.

Ο πρώτος σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,3 και ήταν 31 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Ολύμπου Καρπάθου.

Ο δεύτερος σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,3 και ήταν 32 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Ολύμπου Καρπάθου.