Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης - αγροτών: Δεν πάνε στο Μαξίμου τη Δευτέρα

Οι αγρότες απορρίπτουν το προσκλητήριο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Δευτέρα και ζητούν από τον πρωθυπουργό να δεσμευτεί για τα αιτήματά τους πριν υπάρξει συνάντηση

Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια Λάρισας.

Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών μετά την άρνηση τους να παραστούν στην συνάντηση που ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ταυτόχρονα θέτουν τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό να δεσμευτεί εκ των προτέρων για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η πρώτη αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου ήρθε χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, όπου επανέλαβε την πάγια στάση της κυβέρνησης ότι δεν έχει να δώσει παραπάνω ενισχύσεις που θα τινάξουν στον αέρα τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στον απόηχο της άρνησης των αγροτών να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό για «προσχηματικό διάλογο» στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την έκκληση για διάλογο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και να μη δημιουργείται περαιτέρω επιβάρυνση στο κοινωνικό σύνολο.
Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έχει πει «ναι στον διάλογο, όχι στους αποκλεισμούς», μια θέση που –όπως είπε– εκφράζει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Αναγνώρισε ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και τα αλλεπάλληλα προβλήματα που αυτή προκάλεσε, ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί «από αυτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί, όπως το φθηνότερο ρεύμα, η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα και στις ζωοτροφές, σημειώνοντας ότι είναι εύλογο οι αγρότες –και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι– να ζητούν περισσότερα.

Παράλληλα, όμως, ξεκαθάρισε ότι όταν τα αιτήματα προβάλλονται χωρίς διάθεση ουσιαστικής συζήτησης, τότε ο διάλογος καθίσταται προσχηματικός. Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, απηύθυνε εκ νέου έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας.

«Ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, στο χωριό τους, στο σπίτι τους, να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους ή να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, μετά από τόσα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την κρίση, είναι ένας τομέας που χρειάζεται στήριξη. Είμαστε η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δώσαμε μια λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις τροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, σε σχέση με πέρσι, δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ζητάνε περισσότερα, ειδικά οι κτηνοτρόφοι, που έχουν πιεστεί πολύ, και έχουν κάθε δίκαιο να ζητάνε και να υποβάλουν αιτήματα. Όμως αντιλαμβάνεστε, όταν προβάλεις τα αιτήματά σου, χωρίς να θες καν να τα συζητήσεις αυτά, μάλλον ο διάλογος για σένα είναι προσχηματικός», επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης.

Συμπερασματικά η κυβέρνηση θα επιμείνει στον διάλογο θέλοντας να δείξει ότι έχει όλη την καλή πρόθεση να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις, αλλά δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να δεσμευτεί προκαταβολικά για τα αιτήματα των αγροτών χωρίς να συζητήσει μαζί τους και να μελετήσει βεβαίως τα δημοσιονομικά περιθώρια.

