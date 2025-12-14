Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι ώρα

Συνεχίζονται σήμερα οι αγροτικές και κτηνοτροφικές κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα, με τη συμμετοχή εργατικών κέντρων και έντονη αγωνιστική διάθεση. Στην περιοχή των Καλαβρύτων, οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό σχεδιάζουν συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, από τον δρόμο που συνδέει τα Καλάβρυτα με το Διακοπτό. Παράλληλα, αγρότες της Δυτικής Αχαΐας προγραμματίζουν για το απόγευμα συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Με αφορμή τα προγραμματισμένα συλλαλητήρια κατά του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, το εργατικό κέντρο της Πάτρας θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:30 στο μπλόκο της Εγλυκάδας, ενώ το εργατικό κέντρο του Αγρινίου έχει προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 18:30 την ίδια μέρα.

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να συγκεντρώνονται σε μπλόκα και προχωρούν σε συνελεύσεις για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης πανελλαδικής συνάντησης στη Νίκαια της Λάρισας. Στην Αιτωλοακαρνανία, η «Ιονία» Οδός παραμένει κλειστή για ένατη μέρα στα διόδια του Αγγελοκάστρου, ενώ μπλόκα λειτουργούν στη γέφυρα του Ευήνου, στην Αμβρακία Οδό και στη γέφυρα του Μόρνου. Στην Αχαΐα, τμήμα της «Ολυμπίας» Οδού στην περιμετρική της Πάτρας παραμένει κλειστό για έβδομη μέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, ενώ οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται στην Αιγιάλεια και στη Δυτική Αχαΐα, με μπλόκα στη γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Στην Ηλεία, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, κοντά στα Λεχαινά.

Σύμφωνα με το eviaonline, οι αγρότες της Εύβοιας, με ανανεωμένο ηθικό και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, επέστρεψαν από τη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του μπλόκου της Κηρίνθου, Μπάμπης Τσιβίκας, υπάρχει σχέδιο για ενδεχόμενο αποκλεισμό της γέφυρας το απόγευμα, σε περίπτωση υπερψήφισης της πρότασης, ωστόσο είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί συμβολικά και για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να μην προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες.

