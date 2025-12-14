Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.00 θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu, στο Μέγαρο Μαξίμου
Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.
