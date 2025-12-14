Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ: Συνελήφθη ένας ύποπτος για τον θάνατο δύο ατόμων
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο περίφημο κτίριο μηχανικής του Μπράουν
Ένας ύποπτος συνελήφθη μετά τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό πολλών άλλων σε πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» βρίσκεται υπό κράτηση, από τις 6 το πρωί της Κυριακής.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο περίφημο κτίριο μηχανικής του Μπράουν στις 16:05 το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), εν μέσω της περιόδου των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου για τους φοιτητές.
Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η αστυνομία δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με ένα ύποπτο άτομο να περπατά καθώς στρίβει στη γωνία της οδού Waterman.
Δεν είναι σαφές αν είναι το ίδιο άτομο που έχει συλληφθεί.
*Με πληροφορίες από Daily Mail