Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ: Συνελήφθη ένας ύποπτος για τον θάνατο δύο ατόμων

Αστυνομικοί κοντά στο πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ, μετά την αναφορά για πυροβολισμούς στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ρόουντ Άιλαντ, στις 13 Δεκεμβρίου 2025.

Ένας ύποπτος συνελήφθη μετά τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό πολλών άλλων σε πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» βρίσκεται υπό κράτηση, από τις 6 το πρωί της Κυριακής.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο περίφημο κτίριο μηχανικής του Μπράουν στις 16:05 το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), εν μέσω της περιόδου των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου για τους φοιτητές.

Αστυνομία στην είσοδο του πανεπιστημίου Μπράουν. AP/Mark Stockwell

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η αστυνομία δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με ένα ύποπτο άτομο να περπατά καθώς στρίβει στη γωνία της οδού Waterman.

So…



Brown University releases footage from the worst angle possible that doesn’t show the shooters face 6 hours after the shooting.



There are over 800 cameras on campus.



This is all they got?



Something isn’t adding up.pic.twitter.com/lr56nWuEu1 — C3 (@C_3C_3) December 14, 2025

Δεν είναι σαφές αν είναι το ίδιο άτομο που έχει συλληφθεί.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης