ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του μακελειού σε πανεπιστήμιο - Σκότωσε δύο, τραυμάτισε εννέα

Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σε αυτή την εικόνα από βίντεο, αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου συγκεντρώνονται έξω από το πανεπιστημιακό campus του Brown University στην Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές της Πρόβιντενς των ΗΠΑ δημοσίευσαν τα ξημερώματα της Κυριακής βίντεο με ένα άτομο που ενδιαφέρει τις αρχές σε σχέση με τη φονική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ.

Ο άγνωστος δράστης, ο οποίος φαινόταν να είναι περίπου 30 ετών, σκότωσε δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν και τραυμάτισε εννέα άλλους.

Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να φεύγει από το κτίριο με τα πόδια, ντυμένος στα μαύρα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η επίθεση έλαβε χώρα μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας στο κτίριο μηχανικής Barus and Holley.

πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Πάνω από 400 αστυνομικοί στον χώρο

Το Αστυνομικό Τμήμα της Πρόβιντενς επιβεβαίωσε ότι «πολλοί» άνθρωποι πυροβολήθηκαν, ενώ στον τόπο βρίσκονται δυνάμεις ασφαλείας.

Ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, επιβεβαίωσε το Σάββατο το βράδυ ότι ένα ένατο άτομο είχε τραυματιστεί στη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, εκτός από τα δύο άτομα που σκοτώθηκαν.

g8gdrhgxqaikmc5.jpg

«Μία από τις νέες λεπτομέρειες που λυπάμαι που πρέπει να μοιραστώ είναι ότι σήμερα υπάρχει ένα επιπλέον θύμα, οπότε τώρα υπάρχουν εννέα τραυματίες», δήλωσε ο Σμάιλι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ανέφερε ότι το νέο θύμα δεν υπέστη τραύμα από σφαίρα, αλλά «δέχτηκε θραύσματα από τους πυροβολισμούς που έπεσαν κοντά του».

Brown University Shooting

Άνθρωποι στέκονται στην είσοδο του νοσοκομείου Rhode Island Hospital στην Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

FR171920 AP

Τα τραύματα του θύματος δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του, δήλωσε ο Σμάιλι.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι όλα τα θύματα - με εξαίρεση το τελευταίο που ταυτοποιήθηκε - ήταν φοιτητές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τιμ Ο’Χάρα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως δράστης της επίθεσης ήταν «ένας μαυροντυμένος άνδρας», του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ειδική γραμμή από το FBI

Το FBI έχει δημιουργήσει έναν ιστότοπο για να υποβάλλουν οι πολίτες φωτογραφίες και βίντεο που ενδεχομένως έχουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ελεύθερος.

Η αστυνομία της Πρόβιντενς δημιούργησε επίσης έναν αριθμό τηλεφώνου για την υποβολή πληροφοριών.

«Έχουμε δημοσιοποιήσει μια φωτογραφία του ατόμου που πιστεύουμε ότι είναι ο δράστης, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καθαρή εικόνα του προσώπου του», δήλωσε ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο το βράδυ.

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, αναφερόμενος στις ένοπλες επιθέσεις που συγκλονίζουν συχνά την αμερικανική κοινή γνώμη.

APTOPIX Brown University Shooting

Ένας αξιωματικός των αρχών επιβολής του νόμου περνάει μπροστά από ρούχα που βρίσκονται σε ένα πεζοδρόμιο κοντά στην είσοδο του Πανεπιστημίου Brown, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στην Πρόβιντενς της Ρόουντ Άιλαντ, κατά τη διάρκεια της έρευνας για μια ένοπλη επίθεση.

FR172182 AP

Κλειστείτε στα δωμάτιά σας και παραμείνετε κρυμμένοι

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο τμήμα «Barus & Holley» όπου διεξάγονταν εξετάσεις. «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

g8fzxugxsae238i.jpg

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποιεί η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές. Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

