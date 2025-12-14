Πυροβολισμοί στο Brown University: Πάνω από 400 αστυνομικοί στην περιοχή του περιστατικού

Φοιτητές συνοδεύονται από αστυνομικούς σε ένα κτίριο του Πανεπιστημίου Brown μετά από πυροβολισμό, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στην Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το Brown University, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στην επιχείρηση έχουν συνδράμει πυροσβεστικές υπηρεσίες, καθώς και στελέχη του FBI, της ATF και αστυνομικοί από πολλές κοινότητες του Ρόουντ Άιλαντ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιπλέον απειλές. Όπως ανέφερε ο Σμάιλι, όλες οι κλήσεις στο 911 που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες δεν σχετίζονται με τους πυροβολισμούς στο Brown University, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, επιτρέπει την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή.

