Πυροβολισμοί στο Όσλο: Συνελήφθη 19χρονος που άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο

Ένας 19χρονος οπλισμένος με καραμπίνα προκάλεσε πανικό το πρωί της Δευτέρας, όταν άνοιξε πυρ μέσα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Όσλο της Νορβηγίας.

Ο ύποπτος, σύμφωνα με την αστυνομία, πυροβόλησε μία φορά προς την οροφή του Storo Storsenter, προκαλώντας άμεση εκκένωση του κτηρίου. Φαίνεται μάλιστα να έδρασε μόνος τους, καθώς οι έρευνες δεν αποκάλυψαν την ύπαρξη συνεργού.

Οι αστυνομικοί εκκένωσαν τον χώρο, έκαναν ενδελεχή έρευνα και βρήκαν ένα κυνηγετικό όπλο, ένα μαχαίρι και ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ στην κατοχή του υπόπτου.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, ενώ το εμπορικό κέντρο κρίθηκε ασφαλές και επαναλειτούργησε λίγο αργότερα.