Μενίδι: Πυροβόλησαν πρώην πυγμάχο μέσα από όχημα - Στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στον μηρό

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου στο Μενίδι. Περίπου στις 21:00, ένας άνδρας, ομογενής από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και πρώην πυγμάχος, εντοπίστηκε πεζός και τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στη λεωφόρο Πάρνηθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, κινούνταν πεζός στο σημείο όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από διερχόμενο όχημα. Στη συνέχεια, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, με τη μία σφαίρα να τον πλήττει στο δεξί μηρό, προκαλώντας διαμπερές τραύμα.

Παρά τον τραυματισμό του, ο άνδρας κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με φίλο του, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας ανέφερε στις Αρχές πως δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τον δράστη ή τους δράστες, δηλώνοντας μόνο ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από αυτοκίνητο που περνούσε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

