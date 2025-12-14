Μενίδι: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία
Μία συμπλοκή κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12), καταγράφηκε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Μενίδι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν δύο άτομα διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί στο πόδι.
Στο σημείο έσπευσε ΕΚΑΒ όπου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα».
Ο τραυματίας νοσηλεύεται με ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό.
