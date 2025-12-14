Κέρκυρα: Νεκρός 53χρονος ενώ εκτελούσε εργασίες

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα την Κυριακή (14/12), όπου ένας 53χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών στο Καβαλούρι.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές την στιγμή που εκτελούσε εργασίες.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

