Κέρκυρα: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για απειλή σε ανήλικα και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας τριών ανήλικων κοριτσιών στην Κέρκυρα την Παρασκευή (12/12).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), δύο αλλοδαποί ηλικίας 21 και 28 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και την απειλής, μετά από σχετική καταγγελία τριών ανήλικων κοριτσιών.

Προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

