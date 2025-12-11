Κέρκυρα: Τροχαίο με τραυματισμό 24χρονου οδηγού
Ι.Χ. ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε πλαϊνό τοιχίο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη (11/12) στην περιοχή Άγια Λένη-Μεσογγής στην Κέρκυρα, όταν Ι.Χ. ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε πλαϊνό τοιχίο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έφτασαν δυο πυροσβεστικά οχήματα της Νότιας Κέρκυρας, όμως ο 24χρονος οδηγός, βρισκόταν ήδη εκτός του οχήματος και είχε τις αισθήσεις του. Από το σημείο τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
