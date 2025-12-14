Lady Gaga: Σταμάτησε τη συναυλία της στο Σίδνεϊ μετά από ατύχημα χορευτή στη σκηνή

Η πτώση του χορευτή ανάγκασε την τραγουδίστρια να παγώσει το live, με το κοινό να παρακολουθεί ανήσυχο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο από τη στιγμή του ατυχήματος

Μια απρόσμενη στιγμή ανησυχίας σημειώθηκε στη συναυλία της Lady Gaga στο Σίδνεϊ, όταν ένας από τους χορευτές της γλίστρησε και έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, με τη συναυλία να διακόπτεται προσωρινά και το κοινό να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας Mayhem Ball Tour, την ώρα που η 39χρονη τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «Garden of Eden». Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σκηνή ήταν ολισθηρή λόγω βροχής, με αποτέλεσμα ο χορευτής να γλιστρήσει και να πέσει.

Η τραγουδίστρια διέκοψε αμέσως τη μουσική και έτρεξε προς το σημείο, ζητώντας από το συνεργείο να σταματήσει το πρόγραμμα. «Μια στιγμή, παρακαλώ», ακούγεται να λέει στο κοινό, ενώ ρωτούσε τον χορευτή αν είναι καλά. Τα φώτα της σκηνής έσβησαν προσωρινά και η συναυλία σταμάτησε για λίγα λεπτά.

Λίγο αργότερα, ο χορευτής που γλίστρησε στη σκηνή, Μάικλ Νταμέσκι, πέρα από το ότι έγινε viral, επιβεβαίωσε μέσω Instagram ότι είναι καλά. Μάλιστα, επέστρεψε στη σκηνή και ολοκλήρωσε την εμφάνιση δίπλα στη Lady Gaga, με τη συναυλία να συνεχίζεται κανονικά έπειτα από μια σύντομη παύση.

stigmiotypo-o8onhs-2025-12-14-144706.jpg

Η δημοσίευση του χορευτή

