Η αποκάλυψη της Lady Gaga για την ψυχική της υγεία: «Έπαιρνα λίθιο στα γυρίσματα του Star Is Born»

Για την ψυχική της υγεία στην διάρκεια της ταινίας «A Star Is Born» το 2018 με τον Μπράντλει Κούπερ μίλησε μεταξύ άλλων η Lady Gaga στο περιοδικό Rolling Stone. Αν και η συνέντευξη έγινε πριν από χρόνια, κυκλοφόρησε τώρα, με την 39χρονη τραγουδίστρια να αποκαλύπτει ότι έπαιρνε λίθιο. Το λίθιο είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται κυρίως για τη σταθεροποίηση της διάθεσης σε ψυχικές διαταραχές όπως η διπολική διαταραχή, βοηθώντας στη διαχείριση των επεισοδίων μανίας και στην πρόληψη νέων.

Λίγο αφότου η Lady Gaga και ο συμπρωταγωνιστής της, ολοκλήρωσαν τα γυρίσματα του μιούζικαλ του 2018, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και ηθοποιός υπέστη ψυχωσικό επεισόδιο. «Υπήρξε μια μέρα που η αδερφή μου μού είπε: "Δεν βλέπω πια την αδερφή μου". Και ακύρωσα την περιοδεία», είπε η τραγουδίστρια του "Bad Romance". «Και κάπως έτσι πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα».

«Χρειαζόμουν να κάνω ένα διάλειμμα», συνέχισε. «Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα... Κατέρρευσα εντελώς. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Υπήρχε μια στιγμή που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω καλύτερα».

Η Lady Gaga, ωστόσο, έλαβε την ψυχολογική βοήθεια που χρειαζόταν και ένιωθε καλύτερα όταν το «A Star Is Born» έλαβε οκτώ υποψηφιότητες στα 91α Βραβεία Όσκαρ το 2019. Στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Shallow». «Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή», παραδέχτηκε η Gaga. «Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί»

Η δημιουργός του hit "Born This Way" θεωρεί πλέον τον εαυτό της ένα "υγιές, ολοκληρωμένο άτομο" και αποδίδει στον αρραβωνιαστικό της, Mάικλ Πολάνσκι, ότι την βοήθησε πολύ σε αυτό. Η Gaga και ο 42χρονος Πολάνσκι άρχισαν να βγαίνουν το 2020 και εκείνος της έκανε πρόταση γάμου τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

"Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για τον πραγματικό μου εαυτό έκανε πολύ μεγάλη διαφορά", μοιράστηκε. «Ήθελε να με φροντίσει. Και ποτέ δεν με αγάπησαν έτσι», πρόσθεσε η Gaga για τον αρραβωνιαστικό της. «Η ζωή μου ήταν σοβαρή για εκείνον. Δεν ήταν πάρτι. Με βοήθησε να δω ότι η ζωή μου ήταν πολύτιμη».

