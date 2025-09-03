Lady Gaga: Ακούστε το νέο της σινγκλ «The Dead Dance» που ακούγεται στη σειρά «Wednesday»

Παράλληλα με τα τέσσερα τελευταία επεισόδια του δεύτερου κύκλου της σειράς «Wednesday» που είναι διαθέσιμα από σήμερα Τετάρτη στο Netflix, η Lady Gaga κυκλοφόρησε και το νέο της σινγκλ που ακούγεται στη σειρά με τίτλο «The Dead Dance».

Ακούστε το τραγούδι εδώ

Ως γνωστόν, τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της «Wednesday», σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον, πάντα με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα έκαναν πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 6 Αυγούστου, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα είναι διαθέσιμα από σήμερα Τετάρτη. Σε αυτά εμφανίζεται και η Lady Gaga στο ρόλο της Ροζαλίν Ρότγουντ, μιας δασκάλας στο Nevermore που κάποια στιγμή ο δρόμος της συναντιέται με εκείνον της Wednesday. Η Αμερικανίδα ποπ σταρ, που έχει δοκιμάσει με μεγάλη επιτυχία τις δυνάμεις της στη μεγάλη οθόνη σε ταινίες όπως το «Ένα αστέρι γεννιέται», «Ο οίκος Gucci» και «Joker: Τρέλα για δύο», υπογράφει και το τραγούδι «The Dead Dance» που ακούγεται στη σειρά.

Για την Lady Gaga ο Τιμ Μπάρτον είχε πει ότι «για εμένα είναι σπουδαίο να συνεργάζομαι με μια καλλιτέχνιδα που θαυμάζω και εκτιμώ. Δεν είμαι μουσικός αλλά εκείνη είναι μια πραγματική καλλιτέχνιδα και αυτό μου έδωσε μεγάλη έμπνευση», ενώ η Τζένα Ορτέγκα έχει δηλώσει ότι «η Lady Gaga είναι η καλύτερη και σίγουρα μια από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που έχω συνεργαστεί. Ηταν σπουδαίο το περιβάλλον με τον Τιμ κι εκείνη, δυο ανθρώπους που εκτιμώ και από τους οποίους εμπνέομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις από τη Lady Gaga κάθε φορά αλλά το σίγουρο είναι ότι εκπέμπει γενναιοδωρία και ευγένεια».