Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων

Ο Kendrick Lamar κατά τη διάρκεια του Super Bowl 59, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025, στη Νέα Ορλεάνη.

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τα βραβεία Grammy 2026 και φαίνεται να είναι μια ιδιαίτερα καλή ημέρα για τον Kendrick Lamar. Ο -ήδη- 22 φορές βραβευμένος με Grammy ράπερ ηγείται -για δεύτερη συνεχή χρονιά- με εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς.

Η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός/συνθέτης Cirkut ακολουθούν τον Kendrick Lamar με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.

Η Sabrina Carpenter, ο Bad Bunny, ο Leon Thomas και ο Serban Ghenea έχουν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ ο Andrew Watt, οι Clipse, η Doechii, ο Sounwave, η SZA, οι Turnstile και ο Tyler, the Creator έχουν από πέντε υποψηφιότητες ο καθένας.

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία φέτος, καθώς έγινε ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κέρδισε ταυτόχρονα υποψηφιότητες στις τρεις σημαντικότερες κατηγορίες των βραβείων Grammy: στα άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos».

Αυτό δεν ήταν το μόνο ιστορικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στα βραβεία Grammy 2026.

Η K-pop φαίνεται ότι έχει αρχίσει και λαμβάνει περισσότερη διεθνή αναγνώριση χάρη στο hit τραγούδι της Rosé και του Bruno Mars «APT.», το οποίο είναι υποψήφιο για δίσκο της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς, εκτός από την καλύτερη ποπ ερμηνεία ντουέτου/γκρουπ.

Το «Golden», ένα hit τραγούδι από την επιτυχημένη ταινία του Netflix «Kpop Demon Hunters», κέρδισε υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς, την ποπ ερμηνεία ντουέτου/γκρουπ και το καλύτερο τραγούδι γραμμένο για σειρά, προσδίδοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στην K-pop.

Μόνο οι ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν εμπορικά στις Η.Π.Α. μεταξύ 31 Αυγούστου 2024 και 30 Αυγούστου 2025 ήταν επιλέξιμες για τις φετινές υποψηφιότητες. Ο τελικός γύρος ψηφοφορίας, που θα καθορίσει τους νικητές, θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ζωντανή εκπομπή των Grammy Awards στο Crypto.com arena στο κέντρο του Λος Άντζελες την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Ακολουθούν μερικές από τις υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν για τα βραβεία Grammy 2026.

Η πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη στο Grammy.com.

Άλμπουμ της Χρονιάς

«DeBÍ TiRAR MáS FOToS», Bad Bunny

«SWAG», Justin Bieber

«Man’s Best Friend», Sabrina Carpenter

«Let God Sort Em Out», Clipse, Pusha T και Malice

«Mayhem», Lady Gaga

«GNX», Kendrick Lamar

«MUTT», Leon Thomas

«CHROMAKOPIA», Tyler, the Creator

Ο Kendrick Lamar κατά τη διάρκεια του Super Bowl 59, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025, στη Νέα Ορλεάνη. AP/Αρχείου

Τραγούδι της Χρονιάς

«Abracadabra», Lady Gaga

«Anxiety», Doechii

«DtMF», Bad Bunny

«Golden», KPop Demon Hunters

«luther», Kendrick Lamar w/ SZA

«Manchild», Sabrina Carpenter

«WILDFLOWER», Billie Eilish

Η Lady Gaga στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο Associated Press

Δίσκος της Χρονιάς

«DtMF», Bad Bunny

«Manchild», Sabrina Carpenter

«Anxiety», Doechii

«WILDFLOWER», Billie Eilish

«Abracadabra», Lady Gaga

«luther», Kendrick Lamar με SZA

«The Subway», Chappell Roan

«APT.» Rosé και Bruno Mars

Ο Bad Bunny εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της τελικής συναυλίας της καλοκαιρινής του περιοδείας, στο Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Οι KATSEYE ερμηνεύουν το «Gnarly» κατά τη διάρκεια των Nickelodeon Kids' Choice Awards το Σάββατο 21 Ιουνίου 2025, στο The Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. AP

Καλύτερη Ποπ Σόλο Εκτέλεση

«Daises», Justin Bieber

«Manchild», Sabrina Carpenter

«Disease», Lady Gaga

«The Subway», Chappell Roan

«Messy», Lola Young

Η Sabrina Carpenter εμφανίζεται στα Brit Awards 2025 στο Λονδίνο, το Σάββατο 1 Μαρτίου 2025. AP

Καλύτερη Ποπ Ντούο/Ομαδική Εκτέλεση

«Defying Gravity», Cynthia Erivo και Ariana Grande

«Golden», HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

«Gabriela», Katseye

«APT.», Rosé και Bruno Mars

«30 for 30», SZA με Kendrick Lamar

Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande ερμηνεύουν το «Defying Gravity» κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ την Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. AP

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

«Let God Sort Em Out», Clipse, Pusha T και Malice

«Glorious», GloRilla

«God Does Like Ugly», JID

«GNX», Kendrick Lamar

«Chromakopia», Tyler, The Creator

Ο Tyler, the Creator εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου του Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley, το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, στο Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια. AP

Καλύτερη Ραπ Εκτέλεση

«Outside», Cardi B

«Chains & Whips», Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams

«Anxiety», Doechii

«tv off», Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay

«Darling, I», Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown

Η Doechi στο One Musicfest την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στο Piedmont Park της Ατλάντα. AP

Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ

«Dollar A Day», Charley Crockett

«American Romance», Lukas Nelson

«Oh What A Beautiful World», Willie Nelson

«Hard Headed Woman», Margo Price

«Ain’t In It For My Health», Zach Top

Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ

«Patterns», Kelsea Ballerini

«Snipe Hunter», Tyler Childers

«Evangeline Vs. The Machine», Eric Church

«Beautifully Broken», Jelly Roll

«Postcards From Texas», Miranda Lambert

Καλύτερη Σόλο Country Εμφάνιση

«Nose on the Grindstone», Tyler Childers

«Good News», Shaboozey

«Bad As I Used to Be», Chris Stapleton

«I Never Lie», Zach Top

«Somewhere Over Laredo», Lainey Wilson

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

«private music», Deftones

«I Quit», HAIM

«From Zero», Linkin Park

«NEVER ENOUGH», Turnstile

«Idols», YUNGBLUD

Η Έμιλι Άρμστρονγκ, ο Κόλιν Μπρίτεν και ο Μάικ Σινόδα των Linkin Park την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024, στο Λος Άντζελες. AP

Καλύτερη Ροκ Εμφάνιση

«U Should Not Be Doing That», Amyl and The Sniffers

«The Emptiness Machine», Linkin Park

«NEVER ENOUGH», Turnstile

«Mirtazapine», Hayley Williams

«Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning», YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Ο Yungblud αποτίει φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, στο UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης. AP

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

«BELOVED», GIVĒON

«Why Not More?», Coco Jones

«The Crown», Ledisi

«Escape Room», Teyana Taylor

«MUTT», Leon Thomas

Η Teyana Taylor εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των βραβείων BET Awards τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες. AP

Καλύτερη R&B Εμφάνιση

«YUKON», Justin Bieber

«It Depends», Chris Brown f/ Bryson Tiller

«Folded», Kehlani

«MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)», Leon Thomas

«Heart Of A Woman», Summer Walker