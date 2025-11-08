Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων
Ο -ήδη- 22 φορές βραβευμένος με Grammy ράπερ ηγείται -για δεύτερη συνεχή χρονιά- με εννέα υποψηφιότητες
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τα βραβεία Grammy 2026 και φαίνεται να είναι μια ιδιαίτερα καλή ημέρα για τον Kendrick Lamar. Ο -ήδη- 22 φορές βραβευμένος με Grammy ράπερ ηγείται -για δεύτερη συνεχή χρονιά- με εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς.
Η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός/συνθέτης Cirkut ακολουθούν τον Kendrick Lamar με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.
Η Sabrina Carpenter, ο Bad Bunny, ο Leon Thomas και ο Serban Ghenea έχουν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ ο Andrew Watt, οι Clipse, η Doechii, ο Sounwave, η SZA, οι Turnstile και ο Tyler, the Creator έχουν από πέντε υποψηφιότητες ο καθένας.
Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία φέτος, καθώς έγινε ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κέρδισε ταυτόχρονα υποψηφιότητες στις τρεις σημαντικότερες κατηγορίες των βραβείων Grammy: στα άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos».
Αυτό δεν ήταν το μόνο ιστορικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στα βραβεία Grammy 2026.
Η K-pop φαίνεται ότι έχει αρχίσει και λαμβάνει περισσότερη διεθνή αναγνώριση χάρη στο hit τραγούδι της Rosé και του Bruno Mars «APT.», το οποίο είναι υποψήφιο για δίσκο της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς, εκτός από την καλύτερη ποπ ερμηνεία ντουέτου/γκρουπ.
Το «Golden», ένα hit τραγούδι από την επιτυχημένη ταινία του Netflix «Kpop Demon Hunters», κέρδισε υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς, την ποπ ερμηνεία ντουέτου/γκρουπ και το καλύτερο τραγούδι γραμμένο για σειρά, προσδίδοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στην K-pop.
Μόνο οι ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν εμπορικά στις Η.Π.Α. μεταξύ 31 Αυγούστου 2024 και 30 Αυγούστου 2025 ήταν επιλέξιμες για τις φετινές υποψηφιότητες. Ο τελικός γύρος ψηφοφορίας, που θα καθορίσει τους νικητές, θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ζωντανή εκπομπή των Grammy Awards στο Crypto.com arena στο κέντρο του Λος Άντζελες την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.
Ακολουθούν μερικές από τις υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν για τα βραβεία Grammy 2026.
Η πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη στο Grammy.com.
Άλμπουμ της Χρονιάς
«DeBÍ TiRAR MáS FOToS», Bad Bunny
«SWAG», Justin Bieber
«Man’s Best Friend», Sabrina Carpenter
«Let God Sort Em Out», Clipse, Pusha T και Malice
«Mayhem», Lady Gaga
«GNX», Kendrick Lamar
«MUTT», Leon Thomas
«CHROMAKOPIA», Tyler, the Creator
Τραγούδι της Χρονιάς
«Abracadabra», Lady Gaga
«Anxiety», Doechii
«DtMF», Bad Bunny
«Golden», KPop Demon Hunters
«luther», Kendrick Lamar w/ SZA
«Manchild», Sabrina Carpenter
«WILDFLOWER», Billie Eilish
Δίσκος της Χρονιάς
«DtMF», Bad Bunny
«Manchild», Sabrina Carpenter
«Anxiety», Doechii
«WILDFLOWER», Billie Eilish
«Abracadabra», Lady Gaga
«luther», Kendrick Lamar με SZA
«The Subway», Chappell Roan
«APT.» Rosé και Bruno Mars
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Καλύτερη Ποπ Σόλο Εκτέλεση
«Daises», Justin Bieber
«Manchild», Sabrina Carpenter
«Disease», Lady Gaga
«The Subway», Chappell Roan
«Messy», Lola Young
Καλύτερη Ποπ Ντούο/Ομαδική Εκτέλεση
«Defying Gravity», Cynthia Erivo και Ariana Grande
«Golden», HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
«Gabriela», Katseye
«APT.», Rosé και Bruno Mars
«30 for 30», SZA με Kendrick Lamar
Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ
«Let God Sort Em Out», Clipse, Pusha T και Malice
«Glorious», GloRilla
«God Does Like Ugly», JID
«GNX», Kendrick Lamar
«Chromakopia», Tyler, The Creator
Καλύτερη Ραπ Εκτέλεση
«Outside», Cardi B
«Chains & Whips», Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams
«Anxiety», Doechii
«tv off», Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay
«Darling, I», Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown
Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ
«Dollar A Day», Charley Crockett
«American Romance», Lukas Nelson
«Oh What A Beautiful World», Willie Nelson
«Hard Headed Woman», Margo Price
«Ain’t In It For My Health», Zach Top
Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ
«Patterns», Kelsea Ballerini
«Snipe Hunter», Tyler Childers
«Evangeline Vs. The Machine», Eric Church
«Beautifully Broken», Jelly Roll
«Postcards From Texas», Miranda Lambert
Καλύτερη Σόλο Country Εμφάνιση
«Nose on the Grindstone», Tyler Childers
«Good News», Shaboozey
«Bad As I Used to Be», Chris Stapleton
«I Never Lie», Zach Top
«Somewhere Over Laredo», Lainey Wilson
Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ
«private music», Deftones
«I Quit», HAIM
«From Zero», Linkin Park
«NEVER ENOUGH», Turnstile
«Idols», YUNGBLUD
Καλύτερη Ροκ Εμφάνιση
«U Should Not Be Doing That», Amyl and The Sniffers
«The Emptiness Machine», Linkin Park
«NEVER ENOUGH», Turnstile
«Mirtazapine», Hayley Williams
«Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning», YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
«BELOVED», GIVĒON
«Why Not More?», Coco Jones
«The Crown», Ledisi
«Escape Room», Teyana Taylor
«MUTT», Leon Thomas
Καλύτερη R&B Εμφάνιση
«YUKON», Justin Bieber
«It Depends», Chris Brown f/ Bryson Tiller
«Folded», Kehlani
«MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)», Leon Thomas
«Heart Of A Woman», Summer Walker