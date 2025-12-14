Ρωσία: Drone προκάλεσε πυρκαγιά σε δυιλιστήριο στο Κρασνοντάρ - Βίντεο
Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί
Θραύσματα από drone προκάλεσαν φωτιά κοντά στο διυλιστήριο Αφίπσκι που βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένα τοπικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
“Ένας αγωγός φυσικού αερίου έπιασε φωτιά έξω από το διυλιστήριο, σε κοντινή απόσταση από ένα σημείο ελέγχου. Η φωτιά κάλυψε μία περιοχή με εμβαδόν 100 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στη συνέχεια κατασβέστηκε¨, ανέφερε το κέντρο στην εφαρμογή μετάδοσης μηνυμάτων Telegram.
Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν το διυλιστήριο, αλλά και μία υποδομή αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.
