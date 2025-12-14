Ρωσία: Μαζική επίθεση ουκρανικών drones - Στόχος διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ουκρανία εξαπολύει μια μεγάλη συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και αποθηκών πετρελαίου.

Το βίντεο δείχνει ουκρανικά drones να χτυπούν το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου έχουν επίσης χτυπηθεί στη Συμφερόπολη, το Σμολένσκ και το Βόλγκογκραντ.

Διαβάστε επίσης