Ρωσία: Μαζική επίθεση ουκρανικών drones - Στόχος διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου
Διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου έχουν επίσης χτυπηθεί στη Συμφερόπολη, το Σμολένσκ και το Βόλγκογκραντ.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σύμφωνα με πληροφορίες η Ουκρανία εξαπολύει μια μεγάλη συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και αποθηκών πετρελαίου.
Το βίντεο δείχνει ουκρανικά drones να χτυπούν το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου έχουν επίσης χτυπηθεί στη Συμφερόπολη, το Σμολένσκ και το Βόλγκογκραντ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί καταβάλλεται νωρίτερα φέτος
23:57 ∙ WHAT THE FACT
ΗΠΑ: Πήγαν να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες ψήνοντας πάνω από 83.000 μπισκότα
23:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων
22:56 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»
14:34 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο
19:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ