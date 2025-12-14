Ρωσία: Μαζική επίθεση ουκρανικών drones - Στόχος διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου

Διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου έχουν επίσης χτυπηθεί στη Συμφερόπολη, το Σμολένσκ και το Βόλγκογκραντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ουκρανία εξαπολύει μια μεγάλη συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και αποθηκών πετρελαίου.

