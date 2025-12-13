Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν απέχει πολύ»
Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον ομόλογό του χθες (12/12) στο Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι “η ειρήνη δεν απέχει πολύ”.
Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.
