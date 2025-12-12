Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Τουρκμενιστάν - Πρόσκληση να επισκεφθεί τη Ρωσία
Οι δύο ηγέτες «δεν υποφέρουν από έλλειψη επικοινωνίας», δήλωσε για τις σχέσεις των δύο ηγετών ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ
Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Παρασκευή (12/12) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Εμπιστοσύνης στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγκαμπάτ.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ερντογάν έχει πρόσκληση να επισκεφθεί τη Ρωσία, όπως και ο Πούτιν είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφθεί την Τουρκία.
Ο κ. Πεσκόφ σημείωσε ότι η επίσκεψη του προέδρου της Ρωσίας στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί αν και όταν αυτό είναι δυνατό, αλλά, τόνισε, οι ηγέτες των δύο χωρών «δεν υποφέρουν από έλλειψη επικοινωνίας», σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση της ΕΕ να οργανώσει μια «μεγάλη απάτη» με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.
Συνάντηση με τους ηγέτες του Πακιστάν και του Τουρκμενιστάν
Σύμφωνα με αναρτήσεις που μοιράστηκε η τουρκική προεδρία στο X, ο Ερντογάν πραγματοποίησε ξεχωριστές κατ' ιδίαν συναντήσεις και με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ και τον Τουρκμένο πρόεδρο Σερντάρ Μπερντιμουχάμεντοφ.
Ο Ερντογάν συνομίλησε επίσης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο του φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται μετά την ανακήρυξη του 2025 ως «Διεθνούς Έτους Ειρήνης και Εμπιστοσύνης» από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και για τον εορτασμό της 30ής επετείου της μόνιμης ουδετερότητας του Τουρκμενιστάν.