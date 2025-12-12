Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Τουρκμενιστάν - Πρόσκληση να επισκεφθεί τη Ρωσία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.

Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Παρασκευή (12/12) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Εμπιστοσύνης στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγκαμπάτ.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ερντογάν έχει πρόσκληση να επισκεφθεί τη Ρωσία, όπως και ο Πούτιν είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφθεί την Τουρκία.

Ο κ. Πεσκόφ σημείωσε ότι η επίσκεψη του προέδρου της Ρωσίας στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί αν και όταν αυτό είναι δυνατό, αλλά, τόνισε, οι ηγέτες των δύο χωρών «δεν υποφέρουν από έλλειψη επικοινωνίας», σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση της ΕΕ να οργανώσει μια «μεγάλη απάτη» με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

President @RTErdogan met with President Vladimir Putin of Russia on the sidelines of the International Forum on Peace and Trust in Ashgabat, Turkmenistan. pic.twitter.com/gqWLaL6ioB — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 12, 2025

Συνάντηση με τους ηγέτες του Πακιστάν και του Τουρκμενιστάν

Σύμφωνα με αναρτήσεις που μοιράστηκε η τουρκική προεδρία στο X, ο Ερντογάν πραγματοποίησε ξεχωριστές κατ' ιδίαν συναντήσεις και με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ και τον Τουρκμένο πρόεδρο Σερντάρ Μπερντιμουχάμεντοφ.

President @RTErdogan met with President Serdar Berdimuhamedov of Turkmenistan on the sidelines of the International Forum on Peace and Trust in Ashgabat, Turkmenistan. pic.twitter.com/6CE8wZw0s6 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 12, 2025

Ο Ερντογάν συνομίλησε επίσης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

President @RTErdogan met with Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan on the sidelines of the International Forum on Peace and Trust in Ashgabat, Turkmenistan. pic.twitter.com/Xsl0Qo0ps9 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 12, 2025

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο του φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται μετά την ανακήρυξη του 2025 ως «Διεθνούς Έτους Ειρήνης και Εμπιστοσύνης» από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και για τον εορτασμό της 30ής επετείου της μόνιμης ουδετερότητας του Τουρκμενιστάν.

