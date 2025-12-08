Όρμπαν: Η Τουρκία εγγυάται τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία

Ο Βίκτορ Όρμπαν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν για τη συνέχιση της ροής ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς την Ουγγαρία, όπως δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουγγαρία έχει λάβει φέτος 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream φέτος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ούγγρου πρωθυπουργού Όρμπαν στην Κωνσταντινούπολη για την 7η σύνοδο του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου των δύο χωρών, οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους και να ασχοληθούν με περιφεριακά και παγκόσμια θέματα με έμφαση την ασφάλεια και την αμυντική βιομηχανία.

Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Γραφείο στο Ντολμάμπαχτσε και την τελετή υπογραφής 16 συμφωνιών, οι δύο ηγέτες προέβησαν σε δηλώσεις στον Τύπο.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όχι μόνο εξετάσαμε τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά επιβεβαιώσαμε και τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των μεταφορών, της άμυνας και του εμπορίου» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, προσθέτοντας: «Δεδομένων των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, σκοπεύουμε να προωθήσουμε περαιτέρω την αμυντική μας συνεργασία».

Επίσης, Ερντογάν και Όρμπαν συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Ο Όρμπαν, τονίζοντας τη σημασία των σχέσεων με την Τουρκία, δήλωσε:

«Η σχέση μας με τον τουρκικό κόσμο έχει μεγάλη σημασία. Ο Ερντογάν μας προσκάλεσε στον Παγκόσμιο Οργανισμό των Τουρκικών, λέγοντας: «Ανοίγει ένα νέο παράθυρο· θα είναι ένας διαφορετικός κόσμος». Είδα ότι είχε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο: τον τουρκικό αιώνα...Ο Ερντογάν ήταν ο μόνος επιτυχημένος μεσίτης ειρήνης. Δεν υπάρχει λύση στο πεδίο της μάχης. Η ειρήνη πρέπει να επιτευχθεί.Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Ερντογάν για την πολιτική του στον τομέα της μετανάστευσης. Ο Θεός να ευλογεί την Τουρκία».

