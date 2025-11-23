Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν αύριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν της Κίνας, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025.

O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως αύριο, Δευτέρα (24/11) θα έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αύριο, θα έχω μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», επιβεβαίωσε ο Ερντογάν.