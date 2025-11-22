ΕΕ: Καλή βάση το σχέδιο Τραμπ, αλλά χρειάζεται δουλειά - Τα 4 σημεία που ζητά να αλλάξουν

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας από την Ευρώπη, τον Καναδά και την Ιαπωνία εξέφρασαν ανησυχίες για το σχέδιο των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέγοντας ότι «θα απαιτήσει επιπλέον δουλειά».

Η κοινή δήλωση του Σαββάτου στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική υπογράφηκε από τους ηγέτες του Καναδά, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, των Κάτω Χωρών, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Νορβηγίας. Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν και δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έστειλε το μήνυμα από το Γιοχάνεσμπουργκ ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι καλό επειδή προτείνει ειρήνη, αλλά είναι μια βάση που χρειάζεται περισσότερη δουλειά.

Στη σημερινή συνάντηση για την Ουκρανία μεταξύ των ηγετών δώδεκα χωρών, συμμάχων του Κιέβου, στο περιθώριο της G20, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα «τόνισε τη σημασία μιας στοχευμένης και συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ ομοϊδεατών χωρών». Αυτό αναφέρθηκε από ευρωπαϊκή πηγή.

Στόχος παραμένει «η συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», εξήγησε η πηγή, και ο Κόστα τόνισε «τη διατήρηση στενής συνεργασίας με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι το σχέδιο του Τραμπ περιέχει «σημαντικά» στοιχεία «απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Ορισμένα στοιχεία του σχεδίου αφορούν άμεσα και αποκλειστικά την ΕΕ», τόνισε, ωστόσο, ο Κόστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, «και η εφαρμογή αυτών των στοιχείων θα πρέπει να συμφωνηθεί εντός της ΕΕ». «Το σχέδιο θα εξεταστεί τώρα σε τεχνικό επίπεδο», εξήγησε επίσης η πηγή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε νωρίτερα ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας» λόγω της πίεσης από τις ΗΠΑ να αποδεχτεί το σχέδιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει στην Ουκρανία προθεσμία έως τις 27 Νοεμβρίου για να αποδεχτεί το σχέδιο 28 σημείων, ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια συμφωνία.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το τμήμα της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που ελέγχουν επί του παρόντος και τον de facto έλεγχο του Ντόνετσκ από τη Ρωσία, καθώς και της γειτονικής περιοχής του Λουγκάνσκ και της νότιας χερσονήσου της Κριμαίας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης το πάγωμα των συνόρων των νότιων περιοχών Χερσόν και Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης. Και οι δύο περιοχές είναι μερικώς κατεχόμενες από τη Ρωσία.

Το αμερικανικό σχέδιο θα περιορίσει επίσης το στρατό της Ουκρανίας σε 600.000 άτομα, με ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη να σταθμεύουν στη γειτονική Πολωνία.

Το Κίεβο θα λάβει «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας», σύμφωνα με το σχέδιο, αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες. Το έγγραφο αναφέρει ότι «αναμένεται» η Ρωσία να μην εισβάλει στις γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Το σχέδιο προτείνει επίσης την «επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία», μέσω της άρσης των κυρώσεων και της πρόσκλησης της Ρωσίας να επανενταχθεί στην ομάδα των G7, των ισχυρότερων χωρών του κόσμου, καθιστώντας την ξανά G8.

Αυτά τα σημεία θα πρέπει να αλλάξουν

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, τουλάχιστον τέσσερα σημεία του σχεδίου πρόκειται να αλλάξουν.

Οι Ευρωπαίοι δεν εντυπωσιάζονται από τις προτάσεις του Τραμπ για διαίρεση εδαφών. Η Ουκρανία υποτίθεται ότι θα παραχωρήσει πλήρως στρατηγικά σημαντικές περιοχές όπως το Ντονμπάς στην επιθετική Ρωσία - καθώς και την Κριμαία.

Η προτεινόμενη μείωση του ουκρανικού στρατού, ο οποίος ήδη είναι απελπιστικά λιγότερος σε αριθμό από τον ρωσικό στρατό, είναι επίσης πιθανό να συζητηθεί.

Ο Υπουργός Οικονομικών θα θελήσει επίσης να καταστήσει σαφές στους εκπροσώπους του Τραμπ ότι η εγγύηση ασφαλείας που υποτίθεται ότι θα δώσει η Ρωσία στην Ουκρανία μπορεί να μην αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη. Άλλωστε, μια παρόμοια συμφωνία επιτεύχθηκε το 1994. Η Ουκρανία αποκήρυξε το μεγάλο οπλοστάσιό της από πυρηνικά όπλα - και στη συνέχεια δέχτηκε εισβολή από τη Ρωσία ούτως ή άλλως.

Αυτό που ενοχλεί ιδιαίτερα τον Μερτς είναι τα σχέδια του Τραμπ για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (συνολικά περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ). Ο Trump όχι μόνο θέλει να διοχετεύσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμερικανικές επενδύσεις στη Ρωσία, από τα οποία οι ΗΠΑ θα επωφελούνταν με μερίδιο 50%, αλλά και να δημιουργήσει ένα νέο αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα με αυτά τα κεφάλαια. Αυτό θα επέτρεπε στον Putin να επωφεληθεί ακόμη και από τον επιθετικό του πόλεμο. Ο Merz υπήρξε ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές του στόχου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων (140 δισεκατομμύρια ευρώ) για τη χρηματοδότηση ενός τεράστιου δανείου ανοικοδόμησης για την Ουκρανία.

Ο Μερτς τονίζει: «Εάν η Ουκρανία καταρρεύσει, αυτό θα έχει επιπτώσεις για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο». Ο τερματισμός του πολέμου είναι «δυνατός μόνο με τη συγκατάθεση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Καγκελάριος.

Μερτς: Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο αν το Κίεβο συναινέσει «χωρίς περιορισμούς»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε το Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ότι ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία μπορεί να τελειώσει μόνο αν «η Ουκρανία συναινέσει χωρίς κανένα περιορισμό».

«Οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν να αποφασίζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των χωρών που εμπλέκονται», τόνισε, αναφερόμενος στο πρόσφατο αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «ανάλογα με την έκβαση αυτού του πολέμου, η ασφάλεια της Ευρώπης θα επηρεαστεί».

Ο Γερμανός Ομοσπονδιακός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Η Ρωσία εξαπέλυσε έναν παράνομο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Η Ρωσία πρέπει να θέσει τέλος σε αυτό το τρομερό πόνο και να σταματήσει τον αντίκτυπό του στην παγκόσμια οικονομία. Όλα τα μέλη της G20 πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους».

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ (CSU), επικεφαλής του συντηρητικού ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζήτησε επίσης ουσιαστικές αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ στην εφημερίδα BILD: «Αυτές είναι ιστορικές ώρες. Δεν πρόκειται για την Ουκρανία, πρόκειται για την ασφάλεια όλων μας».

Βέμπερ: «Όλοι θέλουν ειρήνη, αλλά πρέπει να είναι διαρκής. Υπάρχουν τρία ερωτήματα: Πρώτον, η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσει κυρίαρχα εάν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη· αυτό δεν πρέπει να της επιβληθεί. Δεύτερον, η Ουκρανία πρέπει να ενισχυθεί στρατιωτικά, όχι να αποδυναμωθεί. Και τρίτον, πρέπει να αναπτύξουμε την ΕΕ σε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε άνευ όρων στις ΗΠΑ».

Το πρωί της Κυριακής η συνάντηση στη Γενεύη

Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν με τους Αμερικανούς και Ουκρανούς ομολόγους τους την Κυριακή το πρωί στη Γενεύη για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σάββατο συγκλίνουσες πηγές.

«Ο σύμβουλος του Γάλλου προέδρου θα μεταβεί αύριο στη Γενεύη με τους συναδέλφους του από την E3 (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) », ανέφερε μία από αυτές τις πηγές. «Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την E3 και τους Ουκρανούς », διευκρίνισε μια άλλη πηγή.

Η Ουκρανία εισέρχεται σε αυτή τη διαδικασία με «σαφή κατανόηση των συμφερόντων της», συνέχισε ο Ούμεροφ. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν τον διάλογο των τελευταίων ημερών. «Εκτιμούμε τη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς και την προθυμία της να συμμετάσχει σε ουσιαστική συζήτηση», δήλωσε ο Ούμεροφ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποτίθεται ότι εμπλέκεται και η Μόσχα. Ωστόσο, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να έρθουν Ρώσοι εκπρόσωποι στην Ελβετία, επικαλούμενα ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Βίτκοφ και Ρούμπιο αύριο στη Γενεύη για τη συνάντηση με το Κίεβο και την ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ειδικός Απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, θα εκπροσωπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αυριανές συνομιλίες στη Γενεύη την Κυριακή σχετικά με το σχέδιο Τραμπ. Σύμφωνα με αμερικανική πηγή, θα συμμετάσχει επίσης ο Υφυπουργός Άμυνας για τον Στρατό, Ντάνιελ Ντρίσκολ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη και έχει ήδη φτάσει στην ελβετική πόλη.

Ο Ζελένσκι διορίζει αντιπροσωπεία για διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπέγραψε το Σάββατο διάταγμα για τον σχηματισμό της αντιπροσωπείας που θα είναι υπεύθυνη για τη συμμετοχή «στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας, καθώς και με εκπροσώπους της Ρωσίας» .

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα ηγείται του δεξιού χεριού του Ζελένσκι, του επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ, και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Ούμεροφ, τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του επιτελείου. Με άλλα λόγια, μια ουσιαστικά στρατιωτική αντιπροσωπεία.

Ζελένσκι: «Οι εκπρόσωποι του Κιέβου θα υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα στις συνομιλίες»

«Τις επόμενες ημέρες, θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με τους εταίρους μας σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου. Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να εξαπολύσει μια τρίτη εισβολή, μια ακόμη επίθεση κατά της Ουκρανίας, όπως ακριβώς έχει διαπράξει επανειλημμένα εγκλήματα κατά του λαού μας και άλλων εθνών στο παρελθόν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία απαιτεί «επιπλέον δουλειά», δηλώνουν αρκετοί δυτικοί ηγέτες στην G20

Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες έντεκα χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Εμανουέλ Μακρόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησαν την περαιτέρω συζήτηση του σχεδίου που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «σχέδιο» των 28 σημείων που πρότεινε η Ουάσινγκτον «αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη δουλειά», γράφουν, λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερα «ανησυχημένοι για τους προτεινόμενους περιορισμούς για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις » .

Η δήλωση υπογράφεται από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα εκ μέρους της ΕΕ, καθώς και από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Φινλανδό Πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίκαελ Μάρτιν, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την Ιάπωνα Πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Ντικ Σοφ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Νορβηγό Πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν ανεπιτυχώς να προχωρήσουν προς το κέντρο του Ποκρόφσκ

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο δήλωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν ανεπιτυχώς να προωθηθούν προς το κέντρο του Ποκρόφσκ εκμεταλλευόμενες την ομίχλη.

«Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες απέτυχαν και ο εχθρός εξαλείφεται στην αστική περιοχή », έγραψε το γενικό επιτελείο στο Telegram.

«Οι αμυντικές δυνάμεις κρατούν τις καθορισμένες γραμμές στο βόρειο τμήμα του Ποκρόφσκ και ελέγχουν τις θέσεις νότια της σιδηροδρομικής γραμμής, οι οποίες είναι σημαντικές για τη συνέχιση της αποκατοχής », πρόσθεσε.

Οι ηγέτες της G20 επιθυμούν μια «δίκαιη» και «διαρκή» ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της G20 που συναντήθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ ζήτησαν μια «δίκαιη» και «διαρκή» ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά και στο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το Σάββατο η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

