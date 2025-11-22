«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo

Οι όποιες προσπάθειες των Ευρωπαίων για τη χορήγηση δανείου μέσω των δεσμευμένων περιουσιακών ρωσικών στοιχείων συναντά την αντίσταση του Βελγίου, και τώρα και το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, από το οποίο βγαίνουν κερδισμένες

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ

Εξορισμένοι είναι οι Ευρωπαίοι από το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που συνοδεύεται από ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας προς την Ουκρανία να το αποδεχθεί, καθώς εκτός του γεγονότος ότι τους παρακάμπτει αφενός, αφετέρου το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο, από μία εκεχειρία.

Περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι «παγωμένα» επί ευρωπαϊκού εδάφους και το Κίεβο ξεμένει από ρευστό. Οι προσπάθειες των Ευρωπαίων για τη χορήγηση δανείου μέσω των δεσμευμένων περιουσιακών ρωσικών στοιχείων προσκρούει στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος τους, υπό τον φόβο ρωσικών αντιποίνων.

Σύμφωνα με το politico, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει την ιδέα για τη χρήση των ίδιων πόρων για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία παίρνει το «50%» του κέρδους από αυτή τη δραστηριότητα.

Τώρα, διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ φοβούνται ότι η νέα πρόταση του Τραμπ θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια να πειστεί το Βέλγιο να συμμετάσχει.

Ένας ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι το σχέδιο των ΗΠΑ ήταν ένα επιχείρημα κατά της προώθησης του δανείου επανορθώσεων, καθώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει πιέσεις από τον Τραμπ να ξεπαγώσει τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής συμφωνίας, αφήνοντας τους Ευρωπαίους φορολογούμενους στο γάντζο να αποπληρώσουν τη Ρωσία.

Ένας διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η ιδέα ότι η Αμερική επιδιώκει να επωφεληθεί από περιουσιακά στοιχεία που κατέχει στην Ευρώπη ακουγόταν σαν κλασική πρόταση Τραμπ.

Αν και οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου είναι ασαφείς, ωστόσο το κείμενο καθιστά σαφές ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχέδια σχετικά με τα παγωμένα κεφάλαια, με 100 δισεκατομμύρια δολάρια να «επενδύονται σε προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία», ανέφερε το έγγραφο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν το 50% του κέρδους από αυτή τη δραστηριότητα. Η Ευρώπη θα προσθέσει άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αυξήσει τις συνολικές επενδύσεις που είναι διαθέσιμες για την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που κατέχονται από την Ευρώπη θα ξεπαγώσουν».

Οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικά ευαίσθητο στάδιο, δήλωσαν διπλωμάτες, καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα νομικό κείμενο που θα επιτρέψει τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων για δάνειο προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το νέο σχέδιο Τραμπ έφερε τη χώρα του αντιμέτωπη με μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της: μια πιθανή επιλογή μεταξύ της απώλειας της «αξιοπρέπειάς» της και της απώλειας «ενός βασικού εταίρου».

Πολλοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι φοβούνται ότι οι προτάσεις, από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα κατέστρεφαν τις πιθανότητές τους να συμφωνηθεί η πρόταση δανείου από τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήλπιζαν να οριστικοποιήσουν τη λεγόμενη συμφωνία για το «δάνειο επανορθώσεων» σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής τον επόμενο μήνα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στις Βρυξέλλες χλεύασε την ιδέα και σημείωσε ότι ό,τι και να θέλει, ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στην Ευρώπη. Ένας ευρωπαίος αξιωματούχος κατέφυγε σε πιο πικάντικους χαρακτηρισμούς για να εκφράσει την απογοήτευσή του, ενώ ένας ανώτερος πολιτικός της ΕΕ είπε: «Ο Γουίτκοφ πρέπει να δει ψυχίατρο».

Το ζήτημα του πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας ήταν ένα από τα πιο δύσκολα προς επίλυση για τους συμμάχους της Ουκρανίας, εν μέσω πολλαπλών επιπέδων ανησυχίας για τις πιθανές νομικές, πολιτικές, οικονομικές και ασφαλιστικές επιπτώσεις.

