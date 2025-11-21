Bloomberg: Ο Ζελένσκι πιέζεται να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία

Σε ασφυκτική μέγγενη βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς από τη μία προσπαθεί να αντισταθεί στην ταπεινωτική ειρηνευτική συμφωνία που προτείνουν οι ΗΠΑ, ενώ αγωνίζεται στο εσωτερικό με το σκάνδαλο διαφθοράς που ταράζει την κυβέρνησή του.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, διέρρευσε το σχέδιο των 28 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ σε συνεργασία με τη Ρωσία, όπως έχει αποκαλυφθεί. Το σχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, αμετάκλητη δέσμευση ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και εκλογές εντός 100 ημερών.

Το μήνυμα των ΗΠΑ προς τον Ζελένσκι, είναι σαφές και σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγή που γνωρίζει το θέμα, αλλά δεν αποκαλύπτεται λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της υπόθεσης, πρέπει να αποδεχτεί τη συμφωνία που συντάχθηκε σε συνεννόηση με τη Μόσχα και έχει την στήριξη του Αμερικανού προέδρου.

Μια γυναίκα με φακό περπατά σε έναν δρόμο κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 AP/Evgeniy Maloletka

Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, βρίσκεται ήδη στο Κίεβο ώστε να εξετάσει τρόπους για να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τις εχθροπραξίες, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνει ένα σχέδιο 28 σημείων που βασίζεται στο πρότυπο της εκεχειρίας στη Γάζα. Η πρόταση περιγράφει τις γνωστές απαιτήσεις της Ρωσίας για παραχωρήσεις που το Κίεβο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως απαράδεκτες και έχει απορρίψει, μπλοκάροντας κάθε προσπάθεια για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχει το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Denys Shmyhal, δεξιά, σφίγγει το χέρι του Υπουργού Στρατού των ΗΠΑ Dan Driscoll στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 Ukrainian Defense Ministry Press Office

Όπως να παραχωρήσει εδάφη στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στο Κρεμλίνο, την άρση των κυρώσεων από τη Ρωσία και τη διακοπή των ερευνών για εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, το οποίο συμπλήρωσε ότι η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να αποδεχτεί περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού της. Αυτό θα την καθιστούσε ωστόσο ευάλωτη σε οποιαδήποτε νέα επίθεση διατάξει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ενέκρινε μια προηγούμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο για την ανατολική Ουκρανία πριν ξεκινήσει την εισβολή του 2022.

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχει το Γραφείο Τύπου του Προέδρου της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, κοιτάζει έναν χάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 110η μηχανοκίνητη ταξιαρχία της Ουκρανίας στην Avdiivka, το σημείο όπου διεξήχθησαν σφοδρές μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή του Ντονέτσκ, Ουκρανία, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023. Δεξιά βρίσκεται ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου Αντρέι Γερμάκ, ενώ ο αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου Ρομάν Μασόβετς βρίσκεται δεύτερος από δεξιά Ukrainian Presidential Press Office

Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν σκεπτικισμό για οποιαδήποτε συμφωνία, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν έχει ιστορικό να φαίνεται ότι αποδέχεται προτάσεις όταν βρίσκεται υπό πίεση. Το Κρεμλίνο προσπαθεί να εμποδίσει την έναρξη ισχύος των αμερικανικών κυρώσεων κατά των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας, Rosneft PJSC και Lukoil PJSC, την Παρασκευή, ανέφεραν άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, διατηρώντας την ανωνυμία του.

Οι πιέσεις στον Ζελένσκι ασκούνται και εκ των έσω, καθώς το σκάνδαλο διαφθοράς έχει προκαλέσει κύμα οργής που χρειάζεται να κατευνάσει, με ήδη δύο υπουργούς του να έχουν παραιτηθεί, και μέλη του κόμματος να ζητούν την αντικατάσταση του επικεφαλής του προσωπικού του Αντρέι Γερμάκ. Το δεξί του χέρι που παίζει άμεσο ρόλο στις αποφάσεις για τους διορισμούς υψηλού επιπέδου και τα κρίσιμα στοιχεία της στρατηγικής της Ουκρανίας σε καιρό πολέμου, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο ο Ουκρανός πρόεδρος να αντιμετωπίσει κοινοβουλευτική κρίση αν δεν καταφέρει να τον απομακρύνει.

Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, αριστερά και ο Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι AP/Efrem Lukatsky

Οι δύο ανεξάρτητες κατά της διαφθοράς υπηρεσίες της Ουκρανίας, αν και ο Πρόεδρος Ζελένσκι επιχείρησε ανεπιτυχώς να αναλάβει τον έλεγχό τους, δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα λεπτομέρειες της 15μηνης έρευνάς τους για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το σχέδιο περιελάμβανε μίζες από εργολάβους που κατασκεύαζαν αμυντικά έργα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι στις 13 Νοεμβρίου σε συνέντευξή του, δήλωσε στο Bloomberg TV ότι υποστηρίζει πλήρως την έρευνα. «Το πιο σημαντικό είναι οι ποινές για όσους είναι ένοχοι», είπε. «Ο πρόεδρος μιας χώρας που βρίσκεται σε πόλεμο δεν μπορεί να έχει φίλους».

Διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά του νέου νομοσχεδίου που πρότεινε ο Πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των αρχών κατά της διαφθοράς στη χώρα, στο Λβιβ της Ουκρανίας, την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025 AP/Mykola Tys

Στα του σχεδίου, που προωθεί ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι και ενημερώθηκε για το σχέδιο, το οποίο φαίνεται να είναι επωφελές για τη Ρωσία, σύμφωνα με μια πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς το θέμα δεν είναι δημόσιο.

Ο Γουίτκοφ εργάζεται αθόρυβα πάνω στο σχέδιο εδώ και ένα μήνα, με τη συμβολή τόσο των Ουκρανών όσο και των Ρώσων σε όρους αποδεκτούς για τον τερματισμό του πολέμου, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις, ανέφερε ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν γνωρίζουν ακόμη τι θα συμβεί αν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Η Ουκρανία βασίζεται στην υποστήριξη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την αεροπορική άμυνα και στα αμερικανικά όπλα που πληρώνονται κυρίως από τους Ευρωπαίους.

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ 28 σημείων για την Ουκρανία

Αργά το βράδυ της Πέμπτης διέρρευσε ένα έγγραφο που αναφέρει πως ειναι το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει ανοίξει έναν νέο γύρο συζητήσεων και εικασιών.

Το κείμενο, δομημένο σε 28 σημεία, σκιαγραφεί ένα πλαίσιο άμεσης κατάπαυσης του πυρός και μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή.

Το έγγραφο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζεται ως πιθανό αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδίδεται, σύμφωνα με το NEXTA, στον Ουκρανό βουλευτή Ολεξίι Χοντσαρένκο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κείμενο αποτελεί την πραγματική πρόταση των ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέο κύμα συζητήσεων και αντιδράσεων.

Η διαρροή επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα της ουκρανικής κυριαρχίας, του καθεστώτος των κατεχόμενων περιοχών και του ρόλου των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη διαμόρφωση ενός μελλοντικού συμβιβασμού. Παράλληλα, περιλαμβάνει οικονομικές δεσμεύσεις για την ανοικοδόμηση της χώρας, ανθρωπιστικές ρυθμίσεις και μηχανισμούς εποπτείας της συμφωνίας.

Παρότι η προέλευσή του παραμένει ανεπιβεβαίωτη, το περιεχόμενο του εγγράφου αρκεί για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου και ποιες παραχωρήσεις θα απαιτούσε από κάθε πλευρά.

Τα 28 σημεία του σχεδίου

1. Εγγύηση κυριαρχίας της Ουκρανίας

Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει την Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος, εντός νέου πλαισίου ασφάλειας.

2. Ουκρανία εκτός ΝΑΤΟ, συνταγματικά κατοχυρωμένο

Αμετάκλητη δέσμευση ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

3. Μέγεθος ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Μέγιστο όριο περίπου 600.000 στρατιωτών.

4. Απαγόρευση ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία

Κανένα ξένο στρατιωτικό σώμα δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο ουκρανικό έδαφος.

5. Μη πυρηνικό καθεστώς της Ουκρανίας

Απαγόρευση απόκτησης ή φιλοξενίας πυρηνικών όπλων.

6. Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις, οι οποίες ακυρώνονται αν η Ουκρανία επιτεθεί πρώτη.

7. Ρωσική δέσμευση μη επίθεσης

Η Ρωσία υπογράφει νομικά δεσμευτικό όρο ότι δεν θα επιτεθεί ξανά.

8. Δέσμευση της Ουκρανίας να μη διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις στη Ρωσία

Αφορά πυραυλικά πλήγματα και στρατιωτικές επιχειρήσεις.

9. Αποκατάσταση στρατηγικού διαλόγου Ρωσίας–ΗΠΑ

Τακτικός δίαυλος για θέματα ασφάλειας.

10. Επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ–Ρωσίας για τον έλεγχο πυρηνικών

Νέα συμφωνία στρατηγικών όπλων διάρκειας 10 ετών.

11. Κριμαία de facto στη Ρωσία

Το κείμενο δέχεται ότι η Κριμαία παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο.

12. Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ de facto ρωσικά

Ίδιο καθεστώς με την Κριμαία.

13. Ζαπορίζια και Χερσώνα στην «γραμμή επαφής»

Οι περιοχές παγώνουν στο σημείο όπου βρίσκονται σήμερα.

14. Δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης

Buffer zone υπό ρωσική ασφάλεια.

15. Απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων από άλλες περιοχές

Ρωσία αποχωρεί όπου δεν υπάρχει de facto αναγνώριση.

16. Απόσυρση ουκρανικών βαρέων όπλων

Από τη νέα ζώνη ασφαλείας.

17. Επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια

Υπό IAEA, με διαμοιρασμό παραγωγής ρεύματος 50/50.

18. Σταδιακή άρση των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία

Σε ευθυγράμμιση με την πρόοδο των όρων.

19. Επανένταξη της Ρωσίας στη G8

Μόλις διασφαλιστεί η ειρηνευτική εφαρμογή.

20. Οικονομική συνεργασία ΗΠΑ–Ρωσίας

Στα πεδία ενέργειας, πρώτων υλών, τεχνολογίας και data centers.

21. Οικονομικό πακέτο ανοικοδόμησης Ουκρανίας 200 δισ. δολαρίων

Συμπεριλαμβάνονται 100 δισ. από παγωμένα ρωσικά assets.

22. Ταμείο Ανάπτυξης για την Ουκρανία

Κοινή επένδυση ΗΠΑ–ΕΕ.

23. Ελεύθερη διέλευση ουκρανικών σιτηρών

Στη Μαύρη Θάλασσα χωρίς περιορισμούς.

24. Πλήρης ανταλλαγή αιχμαλώτων («όλοι για όλους»)

Συμπεριλαμβάνει στρατιώτες και αμάχους.

25. Επιστροφή παιδιών που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία

Με διεθνή παρακολούθηση.

26. Εκλογές στην Ουκρανία εντός 100 ημερών

Με διεθνή εποπτεία.

27. Πλήρης αμνηστία για συμμετέχοντες στον πόλεμο

Καλύπτει στρατιωτικούς και διοικητικούς ρόλους.

28. Σύσταση “Peace Council” υπό αμερικανική προεδρία

Επιβλέπει την εφαρμογή· παραβιάσεις συνεπάγονται επαναφορά κυρώσεων.

Η κατάπαυση πυρός εφαρμόζεται άμεσα με την υπογραφή.

Αναλυτικά, τι προβλέπει το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Ασφάλεια Ουκρανίας

Η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας επιβεβαιώνονται (αλλά με εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω).

Η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει συμβατικές ένοπλες δυνάμεις έως 600.000 στρατιώτες.

Η Ουκρανία δεσμεύεται να παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ, και αυτό ενσωματώνεται στο Σύνταγμα.

Η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί να συνεργάζεται με αυτό διπλωματικά.

Αποστρατιωτικοποίηση & μη πυρηνικό καθεστώς

Η Ουκρανία δεν έχει πυρηνικά όπλα και δεσμεύεται να μην αποκτήσει.

Απαγορεύεται η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο έδαφός της.

Σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας – ΝΑΤΟ

Η Ρωσία δεσμεύεται νομικά ότι δεν θα επιτεθεί στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία δεσμεύεται ότι δεν θα επιτεθεί στη Ρωσία.

Ρωσία και ΝΑΤΟ αναλαμβάνουν κοινές δεσμεύσεις μη επέκτασης.

Οι ΗΠΑ λειτουργούν ως εγγυητής, με δικαίωμα να αποσύρουν την εγγύηση αν η Ουκρανία επιτεθεί πρώτη.

Επικοινωνία ΗΠΑ–Ρωσίας

Δημιουργία τακτικού διαύλου Μόσχας–Ουάσινγκτον για στρατηγική σταθερότητα.

ΗΠΑ και Ρωσία ξεκινούν διάλογο για περιορισμό πυρηνικών όπλων με ορίζοντα εφαρμογής 10 ετών.

Εδαφικά ζητήματα & αποστρατιωτικοποίηση

Εδάφη που παραμένουν στη Ρωσία (ντε φάκτο αναγνώριση):

Κριμαία

Λουγκάνσκ

Ντονέτσκ

"Νεκρές" περιοχές (status quo):

Χερσώνα

Ζαπορίζια

Αυτές παραμένουν “όπως είναι” στη γραμμή επαφής.

Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

Δημιουργείται buffer zone πλάτους demilitarized.

Η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό de facto ρωσικό έλεγχο (επιτήρηση ασφαλείας).

Αναδιάταξη δυνάμεων

Η Ρωσία αποσύρει στρατεύματα από περιοχές όπου δεν έχει αναγνωριστεί ντε φάκτο κυριαρχία.

Η Ουκρανία αποσύρει βαρέα όπλα από τη ζώνη ασφαλείας.

Πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια

Επανεκκίνηση υπό IAEA.

Η παραγωγή ρεύματος μοιράζεται 50% Ουκρανία – 50% Ρωσία.

Πολιτικές & οικονομικές ρυθμίσεις

Κυρώσεις

Οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας άρουνται σταδιακά, παράλληλα με την εκπλήρωση των όρων.

Επανένταξη της Ρωσίας στην G8

Μόλις εφαρμοστεί το πλαίσιο και επικρατήσει σταθερότητα.

Οικονομική συνεργασία ΗΠΑ–Ρωσίας

Συνεργασία σε:

ενέργεια,

σπάνια μέταλλα,

AI,

data centers,

βιομηχανική τεχνολογία.

Επενδύσεις / Ανοικοδόμηση Ουκρανίας

200 δισ. δολάρια για την ανασυγκρότηση.

100 δισ. δολάρια από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Δημιουργία Αναπτυξιακού Ταμείου για υποδομές, ενέργεια, αγροτικό τομέα.

Σιτηρά / Μαύρη Θάλασσα

Ελεύθερη εμπορική διέλευση ουκρανικών προϊόντων μέσω Μαύρης Θάλασσας.

Ανθρωπιστικά, πολιτικά & εποπτεία

Ανθρωπιστικά μέτρα

Ανταλλαγή αιχμαλώτων “όλοι με όλους”.

Επιστροφή παιδιών που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.

Ανθρωπιστικός διάδρομος υπό επίβλεψη.

Πολιτικές ρυθμίσεις στην Ουκρανία

Εκλογές μέσα σε 100 ημέρες από την υπογραφή.

Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.

Συμβούλιο Ειρήνης (Peace Council) υπεύθυνο για την εφαρμογή των συμφωνημένων όρων το οποίο θα τελεί υπό προεδρεία των ΗΠΑ (το κείμενο αναφέρει το όνομα Trump).

Παραβιάσεις οδηγούν σε επαναφορά κυρώσεων.

Άμεση κατάπαυση πυρός μετά την υπογραφή.

Άμεση αναδιάταξη προς τα συμφωνημένα σημεία.

