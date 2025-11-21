Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Οι παραχωρήσεις της Ουκρανίας – Τι κερδίζει η Ρωσία

Διέρρευσε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Οι παραχωρήσεις της Ουκρανίας – Τι κερδίζει η Ρωσία
Ένα έγγραφο που αναφέρει πως ειναι το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμος στην Ουκρανία, έχει ανοίξει έναν νέο γύρο συζητήσεων και εικασιών.

Το κείμενο, δομημένο σε 28 σημεία, σκιαγραφεί ένα πλαίσιο άμεσης κατάπαυσης του πυρός και μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή.

Το έγγραφο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζεται ως πιθανό αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδίδεται, σύμφωνα με το NEXTA, στον Ουκρανό βουλευτή Ολεξίι Χοντσαρένκο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κείμενο αποτελεί την πραγματική πρόταση των ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέο κύμα συζητήσεων και αντιδράσεων.

Η διαρροή επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα της ουκρανικής κυριαρχίας, του καθεστώτος των κατεχόμενων περιοχών και του ρόλου των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη διαμόρφωση ενός μελλοντικού συμβιβασμού. Παράλληλα, περιλαμβάνει οικονομικές δεσμεύσεις για την ανοικοδόμηση της χώρας, ανθρωπιστικές ρυθμίσεις και μηχανισμούς εποπτείας της συμφωνίας.

Παρότι η προέλευσή του παραμένει ανεπιβεβαίωτη, το περιεχόμενο του εγγράφου αρκεί για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου και ποιες παραχωρήσεις θα απαιτούσε από κάθε πλευρά.

Ασφάλεια Ουκρανίας

  • Η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας επιβεβαιώνονται (αλλά με εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω).
  • Η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει συμβατικές ένοπλες δυνάμεις έως 600.000 στρατιώτες.
  • Η Ουκρανία δεσμεύεται να παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ, και αυτό ενσωματώνεται στο Σύνταγμα.
  • Η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί να συνεργάζεται με αυτό διπλωματικά.

Αποστρατιωτικοποίηση & μη πυρηνικό καθεστώς

  • Η Ουκρανία δεν έχει πυρηνικά όπλα και δεσμεύεται να μην αποκτήσει.
  • Απαγορεύεται η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο έδαφός της.

Σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας – ΝΑΤΟ

  • Η Ρωσία δεσμεύεται νομικά ότι δεν θα επιτεθεί στην Ουκρανία.
  • Η Ουκρανία δεσμεύεται ότι δεν θα επιτεθεί στη Ρωσία.
  • Ρωσία και ΝΑΤΟ αναλαμβάνουν κοινές δεσμεύσεις μη επέκτασης.
  • Οι ΗΠΑ λειτουργούν ως εγγυητής, με δικαίωμα να αποσύρουν την εγγύηση αν η Ουκρανία επιτεθεί πρώτη.

Επικοινωνία ΗΠΑ–Ρωσίας

  • Δημιουργία τακτικού διαύλου Μόσχας–Ουάσινγκτον για στρατηγική σταθερότητα.
  • ΗΠΑ και Ρωσία ξεκινούν διάλογο για περιορισμό πυρηνικών όπλων με ορίζοντα εφαρμογής 10 ετών.

Εδαφικά ζητήματα & αποστρατιωτικοποίηση

Εδάφη που παραμένουν στη Ρωσία (ντε φάκτο αναγνώριση):

  • Κριμαία
  • Λουγκάνσκ
  • Ντονέτσκ

"Νεκρές" περιοχές (status quo):

  • Χερσώνα
  • Ζαπορίζια

Αυτές παραμένουν “όπως είναι” στη γραμμή επαφής.

Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

  • Δημιουργείται buffer zone πλάτους demilitarized.
  • Η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό de facto ρωσικό έλεγχο (επιτήρηση ασφαλείας).

Αναδιάταξη δυνάμεων

  • Η Ρωσία αποσύρει στρατεύματα από περιοχές όπου δεν έχει αναγνωριστεί ντε φάκτο κυριαρχία.
  • Η Ουκρανία αποσύρει βαρέα όπλα από τη ζώνη ασφαλείας.

Πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια

  • Επανεκκίνηση υπό IAEA.
  • Η παραγωγή ρεύματος μοιράζεται 50% Ουκρανία – 50% Ρωσία.

Πολιτικές & οικονομικές ρυθμίσεις

Κυρώσεις

  • Οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας άρουνται σταδιακά, παράλληλα με την εκπλήρωση των όρων.
  • Επανένταξη της Ρωσίας στην G8
  • Μόλις εφαρμοστεί το πλαίσιο και επικρατήσει σταθερότητα.

Οικονομική συνεργασία ΗΠΑ–Ρωσίας

Συνεργασία σε:

  • ενέργεια,
  • σπάνια μέταλλα,
  • AI,
  • data centers,
  • βιομηχανική τεχνολογία.

Επενδύσεις / Ανοικοδόμηση Ουκρανίας

  • 200 δισ. δολάρια για την ανασυγκρότηση.
  • 100 δισ. δολάρια από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.
  • Δημιουργία Αναπτυξιακού Ταμείου για υποδομές, ενέργεια, αγροτικό τομέα.

Σιτηρά / Μαύρη Θάλασσα

  • Ελεύθερη εμπορική διέλευση ουκρανικών προϊόντων μέσω Μαύρης Θάλασσας.

Ανθρωπιστικά, πολιτικά & εποπτεία

  • Ανθρωπιστικά μέτρα
  • Ανταλλαγή αιχμαλώτων “όλοι με όλους”.
  • Επιστροφή παιδιών που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.
  • Ανθρωπιστικός διάδρομος υπό επίβλεψη.

Πολιτικές ρυθμίσεις στην Ουκρανία

  • Εκλογές μέσα σε 100 ημέρες από την υπογραφή.
  • Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.
  • Συμβούλιο Ειρήνης (Peace Council) υπεύθυνο για την εφαρμογή των συμφωνημένων όρων το οποίο θα τελεί υπό προεδρεία των ΗΠΑ (το κείμενο αναφέρει το όνομα Trump).
  • Παραβιάσεις οδηγούν σε επαναφορά κυρώσεων.
  • Άμεση κατάπαυση πυρός μετά την υπογραφή.
  • Άμεση αναδιάταξη προς τα συμφωνημένα σημεία.

