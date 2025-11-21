Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του

Τι αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του 

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του
Associated Press
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την Πέμπτη μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία. Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντησή του Ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.

