Το σχέδιο δύο σημείων της ΕΕ για την Ουκρανία: Αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα απλό «σχέδιο δύο σημείων» που συνίσταται στην αποδυνάμωση της Ρωσίας και την υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», είχε δηλώσει νωρίτερα προσερχόμενη στη σύνοδο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί κυρίως την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του κατά το ήμισυ.

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που έχουν καταρτίσει οι ίδιες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν χθες, Τετάρτη, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ο οποίος δημοσίευσε πρώτος πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο 28 σημείων, ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα λάβουν εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος Ζελένσκι έλαβε το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης και θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της ουκρανικής προεδρίας.

Η Κάλας δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η ΕΕ θα εργαστεί για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων σε πλοία του σκιώδη ρωσικού στόλου και σε όσους τα διευκολύνουν.

