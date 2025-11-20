Στις φλόγες ρωσικό διυλιστήριο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα - Το χτύπησαν Ουκρανοί

Νυχτερινά βίντεο από την πόλη Ριαζάν δείχνουν νέο περιστατικό σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, στο Ριαζάν

Στις φλόγες ρωσικό διυλιστήριο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα - Το χτύπησαν Ουκρανοί
Φωτιά ξέσπασε σε μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο στη Ριαζάν, περίπου 180 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Λήψεις από νυχτερινά βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τη χαρακτηριστική πορτοκαλί λάμψη της πυρκαγιάς στον ορίζοντα.

Το διυλιστήριο ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft και συμβάλλει στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Μόσχας. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με drones από τον Ιανουάριο έχουν οδηγήσει σε συχνές διακοπές της λειτουργίας του. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή ήταν η όγδοη επίθεση στο διυλιστήριο φέτος και η δεύτερη αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Πάβελ Μάλκοφ, τα συντρίμμια ενός καταρριφθέντος drone προκάλεσαν φωτιά σε εγκατάσταση της πόλης, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Από την άλλη θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι ήταν χτύπημα από κάποιο ουκρανικό drone που προκάλεσε την φωτιά στο διυλιστήριο.

