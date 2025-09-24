Νέα επίθεση ουκρανικών drone σε διυλιστήριο στη Ρωσία - Εντείνεται η κρίση καυσίμων - Βίντεο

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (24/09) κατά μεγάλου διυλιστήριου της Gazprom στο Σαλαβάτ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αυτόνομης δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν, Ραντί Χαμπίροφ.

«Αξιολογούμε την έκταση των ζημιών. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και λαμβάνουν μέτρα πυρόσβεσης», έγραψε ο Χαμπίροφ στο Telegram. Σύμφωνα με κατοίκους του Σαλαβάτ, πολλαπλές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, ακολουθούμενες από ένα πυκνό σύννεφο καπνού που ανέβαινε από την περιοχή του εργοστασίου.

BREAKING:



Ukrainian suicide drones strike the Russian oil refinery in Salavat again.



A week ago, the facility was hit by a Ukrainian drone for the first time, setting the ELOU-AVT-4 primary oil refining unit on fire that time.



This time, ELOU-AVT-4 was hit and also set on… pic.twitter.com/DFmmxETtU4 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2025

Η Σαλαβάτ βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση στο συγκρότημα της Gazprom στην πόλη την τελευταία εβδομάδα. Η προηγούμενη έλαβε χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου.

The Salavat oil refinery in Bashkortostan, currently Russia, is once again on fire. Several smoke plumes can be seen above the oil facility. pic.twitter.com/vZhplxArvU — (((Tendar))) (@Tendar) September 24, 2025

Στο εργοστάσιο ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό κανάλι Exilenova+ ανέφερε ότι η μονάδα του διυλιστήριου ELOU-AVT-4 υπέστη ζημιές. Η Gazprom Neftekhim Salavat είναι θυγατρική της Gazprom Pererabotka LLC και ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών της Ρωσίας. Η εταιρεία υλοποιεί τον πλήρη κύκλο επεξεργασίας υδρογονανθράκων, παράγοντας βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και άλλα προϊόντα πετρελαίου, καθώς και υγροποιημένα αέρια, βουτυλικές αλκοόλες, πλαστικοποιητές, πολυαιθυλένιο και άλλα προϊόντα.

Εντείνεται η κρίση καυσίμων

Η Ρωσία αντιμετωπίζει έλλειψη ορισμένων τύπων καυσίμων, καθώς οι επιθέσεις με drones από την Ουκρανία μειώνουν τη λειτουργία των διυλιστηρίων. Ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος δανεισμού εμποδίζει οικονομικά τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων να επενδύσουν στην αποθήκευση καυσίμων, σύμφωνα με εμπόρους και λιανοπωλητές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας διυλιστήρια και κομβικών σταθμών για τις εξαγωγές, με σκοπό να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από την πώληση ορυκτών καυσίμων σε άλλες χώρες, να προκαλέσει αναβρασμό στους πολίτες και να πιέσει τη Μόσχα να έρθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Οι επιθέσεις έχουν μειώσει τη ρωσική διύλιση πετρελαίου κατά σχεδόν ένα πέμπτο σε ορισμένες ημέρες και έχουν περιορίσει τις εξαγωγές από βασικά λιμάνια, ωθώντας τη Μόσχα κοντά στη μείωση της παραγωγής πετρελαίου.

Η Ρωσία έχει μεγάλο πλεόνασμα ντίζελ, αλλά η παραγωγή βενζίνης της ίσα που αρκεί για την εγχώρια ζήτηση, πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση της διύλισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Δεν υπάρχουν μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων, αλλά ορισμένες ποιότητες βενζίνης, όπως οι δημοφιλείς Ai 92 και Ai 95, συχνά απουσιάζουν.

Fuel shortages hit Russia amid Ukrainian strikes on oil refineries



Disruptions at gas stations have been reported in more than a dozen regions, including occupied Crimea.



Local media in Simferopol say finding a station with available fuel has become a serious challenge for… pic.twitter.com/Fcsl3wEYci — Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2025

Η Άπω Ανατολή της Ρωσίας και η Κριμαία ήταν οι πρώτες περιοχές που αντιμετώπισαν ελλείψεις βενζίνης τον Αύγουστο.

Παρόμοια προβλήματα έχουν εμφανιστεί στην περιοχή του ποταμού Βόλγα, καθώς και στη νότια και κεντρική Ρωσία, σύμφωνα με τις πηγές. Το Reuters μίλησε με πέντε εμπόρους και λιανοπωλητές της ρωσικής αγοράς καυσίμων, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο Γκλεμπ Νικίτιν, κυβερνήτης της περιοχής Νίζνι Νόβγκοροντ του Βόλγα, δήλωσε τη Δευτέρα στο κανάλι Telegram ότι οι «προσωρινές» διακοπές λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων συνδέονται με τις αλυσίδες εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πηγές ανέφεραν ότι τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα σοβαρά για τα ιδιωτικά πρατήρια που δεν ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και τα οποία δεν λαμβάνουν επαρκή ποσότητα καυσίμων λόγω των περικοπών στη διύλιση και δυσκολεύονται να αποθηκεύσουν βενζίνη λόγω των υψηλών επιτοκίων του 17%.

Τα πρατήρια καυσίμων που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες πετρελαίου εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά, ανέφεραν οι πηγές.

Το μερίδιο των ανεξάρτητων πρατηρίων καυσίμων στη Ρωσία είναι περίπου 40% σε όγκο.

«Ο διευθυντής αποφάσισε να κλείσει προσωρινά το πρατήριο καυσίμων επειδή δεν υπήρχε βενζίνη», δήλωσε μια υπάλληλος σε ένα πρατήριο καυσίμων στην περιοχή του δυτικού Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. «Το πρατήριο στο γειτονικό χωριό έκλεισε επίσης, ενώ άλλα απλώς ξέμειναν από βενζίνη», πρόσθεσε.

Η ρωσική οικονομία έχει αντέξει μέχρι στιγμής τις σφοδρές δυτικές κυρώσεις, αλλά, μετά από τρία χρόνια πολέμου, παρουσιάζει επιβράδυνση. Οι πτωχεύσεις και τα «λουκέτα» αυξάνονται σε κλάδους όπως ο τομέας του άνθρακα, ενώ οι εξαγωγές μειώνονται.





