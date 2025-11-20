Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη να χάσει τα παιδιά της

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας, Fabien Mandon, δεξιά, με τον Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 107η επέτειο της ανακωχής της 11ης Νοεμβρίου 1918 που έθεσε τέλος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025.

Σάλο προκαλεί στη Γαλλία η έκκληση του νέου αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας προς τους δημάρχους να προετοιμάσουν τους δημότες τους για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία, με τις πολιτικές δυνάμεις να καταδικάζουν άμεσα τις δηλώσεις του.

Μιλώντας την Τρίτη στο ετήσιο συνέδριο των Γάλλων δημάρχων στο Παρίσι, ο στρατηγός Φάμπιαν Μαντόν κάλεσε τους τοπικούς αξιωματούχους να προετοιμάσουν τους πολίτες ότι ίσως χρειαστεί «να αποδεχθούν τον πόνο για να προστατεύσουμε αυτό που είμαστε».

«Έχουμε όλη τη γνώση, όλη την οικονομική και δημογραφική δύναμη για να αποτρέψουμε το καθεστώς της Μόσχας από το να δοκιμάσει την τύχη του περαιτέρω», είπε ο Μαντόν, προειδοποιώντας όμως ότι δεν έχει το «πνεύμα» για να το επιτύχει.

Συγκεκριμένα, προειδοποίησε ότι αν η Γαλλία «δεν είναι προετοιμασμένη να δεχθεί ότι θα χάσει τα παιδιά της, να υποστεί οικονομική ζημία επειδή οι προτεραιότητες θα δοθούν στην αμυντική παραγωγή, τότε βρισκόμαστε σε κίνδυνο».

Ο Μαντόν, που αντικατέστησε νωρίτερα φέτος τον στρατηγό Τιερί Μπουρκάρ, είχε προειδοποιήσει στην πρώτη του ακρόαση στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα ότι οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες «σε τρία ή τέσσερα χρόνια» για ένα «σοκ» αναφορικά με τη Ρωσία.

Αντιδράσεις από Αριστερά και Δεξιά

Κόμματα και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος - που αθροιστικά εκπροσωπούν σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων - αντέδρασαν έντονα, υπογραμμίζοντας την έλλειψη συναίνεσης στη Γαλλία για την ανάγκη προετοιμασίας για πόλεμο, αλλά και τις διαφορετικές εκτιμήσεις σχετικά με το πόσο μεγάλη απειλή αποτελεί η Ρωσία για τη Γαλλία. Πολλές χώρες του ΝΑΤΟ θεωρούν πιθανό ότι η Μόσχα θα επιτεθεί στη Συμμαχία με κάποιον τρόπο μέχρι το 2030.

Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν Λυκ Μελανσόν, που έχει κατέβει τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία, εξέφρασε στο X την «απόλυτη διαφωνία» του με τον Μαντόν και είπε ότι δεν είναι δουλειά του «να προεξοφλεί θυσίες που θα προκύψουν από τις διπλωματικές μας αποτυχίες».

Ο Λουί Αλιό, αναπληρωτής επικεφαλής του κόμματος της Μαρίν Λεπέν «Εθνική Συσπείρωση», δήλωσε: «Κανείς πρέπει να είναι προετοιμασμένος να πεθάνει για την πατρίδα του… Όμως ο πόλεμος που διεξάγεται πρέπει να είναι δίκαιος, ή να γίνεται κατανοητός, ή η αναγκαιότητα να υπαγορεύει ότι διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση του έθνους… Δε νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί Γάλλοι έτοιμοι να πάνε να πεθάνουν για την Ουκρανία».

