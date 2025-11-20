Γαλλία: Μπλακ άουτ σε περιοχές του Παρισιού
Η εταιρεία Enedis που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της Γαλλίας δεν διευκρίνισε τις αιτίες της διακοπής της ηλεκτροδότησης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διακοπή της ηλεκτροδότησης σημειώνεται σήμερα το πρωί σε τμήματα του Παρισιού, ανακοίνωσε η εταιρεία Enedis που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της Γαλλίας.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε λίγες γραμμές του μετρό και του προαστιακού, ανακοίνωσε η Enedis, προσθέτοντας ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00 (ώρα Ελλάδας).
Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τις αιτίες της διακοπής της ηλεκτροδότησης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη γνωστή ηθοποιός που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
10:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πώς μπορείς να κερδίσεις πραγματικά χρήματα με ένα snap αυτή την Black Friday
10:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το Kykloi by Priceless είναι σίγουρα ένα νέο εστιατόριο που αξίζει να επισκεφθείς
09:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Μπλακ άουτ σε περιοχές του Παρισιού
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:23 ∙ LIFESTYLE
Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion
08:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ