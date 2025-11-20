«Ευχαριστούμε τους Έλληνες»: Πώς η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα βοήθησε την Γαλλία

Η πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους δίνει στον γαλλικό προϋπολογισμό μια απροσδόκητη ώθηση

Newsbomb

«Ευχαριστούμε τους Έλληνες»: Πώς η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα βοήθησε την Γαλλία
Dimitris Papamitsos/Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην πρόωρη αποπληρωμή του δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ που είχε συνάψει η Αθήνα με το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 2010 αναφέρεται η Le Monde, κάνοντας λόγο για «απροσδόκητη ωφέλεια» σε μια περίοδο σοβαρών δημοσιονομικών περιορισμών. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η Γαλλία είχε σπεύσει να σώσει την Ελλάδα.

Η ιστορία είναι γεμάτη ειρωνικές αντιστροφές ρόλων. Μετά από δύο χρόνια σοβαρής δημοσιονομικής ολίσθησης, η Γαλλία αναμένεται να κλείσει το 2025 με ένα δημόσιο έλλειμμα που τελικά ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της, αν και εξακολουθεί να είναι υψηλό. Η κάλυψη του χαμένου ελλείμματος δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα των ενεργειών που έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, το οποίο πάγωσε δισεκατομμύρια σε πιστώσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η Γαλλία έλαβε επίσης μια απροσδόκητη ώθηση από μια χώρα που θεωρείται εδώ και καιρό ο χειρότερος παραβάτης της Ευρώπης όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, και το ίδιο μαύρο πρόβατο που κάποτε βοήθησε: την Ελλάδα.

monde.jpg

Κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης των νομοσχεδίων του προϋπολογισμού που βρίσκονται υπό συζήτηση, Γάλλοι βουλευτές ανακάλυψαν το απροσδόκητο κέρδος του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μια πρόωρη αποπληρωμή που έκανε η Ελλάδα στη Γαλλία νωρίτερα μέσα στο έτος.

«Μπορούμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φίλους μας που μας βοήθησαν να μειώσουμε το έλλειμμά μας», δήλωσε με μια δόση ειρωνείας ο Ρεπουμπλικανός Ζαν Φρανσουά Ισόν, γενικός εισηγητής του προϋπολογισμού στη Γερουσία. Ο ομόλογός του στην Εθνοσυνέλευση, Φιλίπ Ζιβάν, ήταν λίγο πιο αιχμηρός: «Πιστεύετε ότι μπορούμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από το ελληνικό παράδειγμα;» ρώτησε την υπουργό Προϋπολογισμού, Aμελί ντε Μονσαλάν, κατά τη διάρκεια ακρόασης στις 12 Νοεμβρίου.

Ανακτώντας την αξιοπιστία

Μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει πραγματικά πρότυπο για τη Γαλλία; Η πρόωρη αποπληρωμή θέτει το ερώτημα. Η ιστορία πάει πίσω στον Μάιο του 2010, όταν η χώρα, αντιμετωπίζοντας μια οικονομική και δημοσιονομική κρίση, ζήτησε βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποτρέψει μια κατάρρευση που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την Ευρώπη, η Γαλλία συμμετείχε στο μαζικό σχέδιο διάσωσης που είχε συσταθεί εκείνη την εποχή.

Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι το επώδυνο πρόγραμμα ανάκαμψης που ξεκίνησε εκείνη την εποχή αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματικό ώστε η Αθήνα να αρχίσει να αποπληρώνει τους πιστωτές της νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Το ΔΝΤ αποπληρώθηκε δύο χρόνια νωρίτερα. Η Ελλάδα άρχισε επίσης να αποπληρώνει μέρος αυτών που όφειλε στους εταίρους της στην ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Πραγματοποίησε πρόωρη πληρωμή 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλία το 2024 και 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2025 - ένα ποσό που στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο να αποπληρωθεί πριν από την περίοδο μεταξύ 2033 και 2041. Η πρόωρη αποπληρωμή θεωρείται ως ένας τρόπος για την Ελλάδα να απελευθερωθεί από τους πιστωτές της και να ανακτήσει την αξιοπιστία της στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το αποτέλεσμα είναι σαφές: Από το καλοκαίρι του 2025, οι αγορές βλέπουν την Ελλάδα ως ασφαλέστερο δανειολήπτη από τη Γαλλία. Οι επενδυτές απαιτούν πλέον ελαφρώς χαμηλότερα επιτόκια από την Αθήνα από ό,τι από το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Στην Εθνοσυνέλευση η ντε Μονσαλάν δεν υπερασπίστηκε, ωστόσο, τα δραστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Αθήνα από τους πιστωτές της - όπως η κατάργηση των μπόνους του 13ου και 14ου μισθού για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και άλλα μέτρα λιτότητας.

Ούτε πρότεινε ότι η Γαλλία θα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Το συμπέρασμα της ντε Μονσαλάν από την ελληνική περίπτωση ήταν διαφορετικής φύσης: Εάν μια χώρα δεν μειώσει το έλλειμμά της για να διατηρήσει το χρέος της υπό έλεγχο, «μπορεί να ασφυκτιά εντελώς από το βάρος των τόκων της», είπε. Ήταν ο τρόπος της να παροτρύνει τους νομοθέτες να μην εγκαταλείψουν τις προσπάθειες επίλυσης της δημοσιονομικής κρίσης του 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμα έως €30.000 για τις μπαλωθιές

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Δήμητρα Ματσούκα το 2018 είχε προκαλέσει τροχαίο οδηγώντας ανασφάλιστο όχημα - Είχε προσπαθήσει να διαφύγει

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Άγρια επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων με ρόπαλα εναντίον 18χρονου

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ για Πρίγκιπα Χάρι: «Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς συμπεριφερόμαστε στο τέλος του κόσμου; Online παιχνίδι αποκαλύπτει την απρόσμενη αλήθεια

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ τον Μίκαελ» - Φίλος του Σουμάχερ τελειώνει κάθε ελπίδα

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποχώρησε μαζικά η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας την ψηφοφορία για «Φραπέ»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα emails εμπλέκουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου με εργαζόμενη του χρηματιστή

11:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διεκόπη για τις 27 Νοεμβρίου η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος ακινητοποίησε 39χρονο που λήστεψε το κατάστημα με όπλο

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

10:48ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάββατο στην πόλη: Όσα δεν πρέπει να χάσεις

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Στην τελική ευθεία για τις πληρωμές

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το ρολόι του 1907 που πουλήθηκε για 2,4 εκατ. ευρώ και άφησε τους ειδικούς άφωνους

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Αμείωτες οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Τρία νέα «καραβάνια» μέσα σε λίγες ώρες

10:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι με σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Wong: Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε επενδύσεις από τη Σιγκαπούρη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Δεν προσέρχεται στην Εξεταστική ο «Φραπές» - Βίαιη προσαγωγή ζητά η αντιπολίτευση

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Οδηγείται στην Ευελπίδων μετά τη σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και το αμάξι δεν είχε πινακίδες

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ τον Μίκαελ» - Φίλος του Σουμάχερ τελειώνει κάθε ελπίδα

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστούμε τους Έλληνες φίλους μας»: Πώς η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα βοήθησε την Γαλλία να μειώσει το έλλειμμά της

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Οδηγείται στην Ευελπίδων μετά τη σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση

09:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα – «Θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό» - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κίτρινη κάρτα στον Τασούλα, ο φραπές και τα πολλά... κεράσια, οι γαλάζιοι βουλευτές με ανεβασμένες μετοχές, τα F16 και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι λονδρέζικες εκπλήξεις από τη ΔΕΗ και οι νέες αγορές μετοχών της Metlen από Μυτιληναίο

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ